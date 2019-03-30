Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры
Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях. За царапину на мебели арендодатель потребовал с актрисы 25 тысяч рублей.
В своём блоге Instagram Самбурская рассказала о том, как её шантажировал хозяин, у которого она год снимала квартиру. В месяц актриса отдавала за жильё 120 тыс. рублей и в целом заплатила полтора миллиона за весь период аренды. Приехав в квартиру во время выезда Самбурской, владелец никаких претензий ей не предъявлял и вернул залог.
Позже с менеджером звезды связалась помощница арендодателя, которая потребовала 25 тыс. рублей компенсации. Угрожая рассказать всё прессе, шантажисты заявили, что Самбурская устроила в съёмном жилье беспорядок и повредила мебель.
В Stories артистка выложила фото царапины, которую ей удалось убрать за 6 тысяч рублей. Компенсацию знаменитость выплачивать отказалась, задавшись вопросом, платит ли владелец элитного жилья крупные налоги за его сдачу.
В своём блоге Instagram Самбурская рассказала о том, как её шантажировал хозяин, у которого она год снимала квартиру. В месяц актриса отдавала за жильё 120 тыс. рублей и в целом заплатила полтора миллиона за весь период аренды. Приехав в квартиру во время выезда Самбурской, владелец никаких претензий ей не предъявлял и вернул залог.
Позже с менеджером звезды связалась помощница арендодателя, которая потребовала 25 тыс. рублей компенсации. Угрожая рассказать всё прессе, шантажисты заявили, что Самбурская устроила в съёмном жилье беспорядок и повредила мебель.
В Stories артистка выложила фото царапины, которую ей удалось убрать за 6 тысяч рублей. Компенсацию знаменитость выплачивать отказалась, задавшись вопросом, платит ли владелец элитного жилья крупные налоги за его сдачу.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:20