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Андрей Малахов рассказал о состоявшейся свадьбе Анастасии и Юлиана

Звезды 90-х Юлиан и Анастасия, давно объявившие о помолвке, поженились. Радостной новостью поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта Андрей Малахов.
Андрей Малахов рассказал о состоявшейся свадьбе Анастасии и Юлиана

Влюбленные долго готовились к торжеству. В одном из февральских выпусков «Прямого эфира» исполнители признались, что подали заявление в ЗАГС и начали «приводить себя в порядок», чтобы выглядеть на свадьбе свежо и молодо.
Андрей Малахов рассказал о состоявшейся свадьбе Анастасии и Юлиана

Андрей Малахов Instagram-«историях» подтвердил – Юлиан и Анастасия поженились. Телеведущий обнародовал видео из ЗАГСа со словом «Да!» от брачующихся и их первым танцем, пишет «Газета.ру». Однако в силу особенностей раздела ролик через некоторое время исчез из ленты.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:55

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