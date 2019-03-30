Андрей Малахов рассказал о состоявшейся свадьбе Анастасии и Юлиана





Влюбленные долго готовились к торжеству. В одном из февральских выпусков «Прямого эфира» исполнители признались, что подали заявление в ЗАГС и начали «приводить себя в порядок», чтобы выглядеть на свадьбе свежо и молодо.Андрей Малахов Instagram-«историях» подтвердил – Юлиан и Анастасия поженились. Телеведущий обнародовал видео из ЗАГСа со словом «Да!» от брачующихся и их первым танцем, пишет «Газета.ру». Однако в силу особенностей раздела ролик через некоторое время исчез из ленты.