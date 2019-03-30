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Новая девушка Романа Гриценко рассказала, что редактора «Дома-2» пытались «обманным» путем оставить ее на проекте

Возлюбленная бывшего воздыхателя Ольги Бузовой – Романа Гриценко призналась, что администрация реалити-шоу «Дом-2» пыталась «обманным путем» оставить ее в Периметре.
Новая девушка Романа Гриценко рассказала, что редактора «Дома-2» пытались «обманным» путем оставить ее на проекте

На днях на телеканале «ТНТ» показали выпуск «Дома-2», в котором на Поляне появилась бывшая избранница Гриценко, после чего Роман скоропостижно покинул телестройку.

Как утверждает Евгения, только по эфирам реалити все смотрелось очень красиво, а на самом деле дела обстояли с точностью да наоборот. Считанные часы назад новая возлюбленная Романа рассказала, что же происходило в Периметре.

Выяснилось, что Гриценко прямо во время Лобного места отправили за ворота, а ее попросили остаться, убедив, что чуть позже парень вернется на Поляну. По словам Шестаковой, сначала она поверила руководству реалити-шоу «Дом-2» и даже пошла в общий дом общаться с другими участниками проекта.
Новая девушка Романа Гриценко рассказала, что редактора «Дома-2» пытались «обманным» путем оставить ее на проекте

В это время Гриценко, собрав все свои вещи, отправился за Периметр, а его тогда еще бывшую избранницу вызвали редактора телестройки и попытались убедить девушку, чтобы та стала полноправной участницей «Дома-2».

Евгения сразу же заявила, что на реалити-шоу ей нечего делать без Романа, но и на эти заявления администрация уже знала, что предложить. В это время Гриценко пытался отыскать Шестакову, а когда нашел и его не пустили к избраннице, подрался с сотрудниками «Дома-2».

По словам Шестаковой, редактора всевозможными «обманными» путями пытались сделать так, чтобы она осталась в Периметре, но этого сделать у них так и не получилось, сообщают Novosti-Dom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:23

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