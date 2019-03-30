Новая девушка Романа Гриценко рассказала, что редактора «Дома-2» пытались «обманным» путем оставить ее на проекте
Возлюбленная бывшего воздыхателя Ольги Бузовой – Романа Гриценко призналась, что администрация реалити-шоу «Дом-2» пыталась «обманным путем» оставить ее в Периметре.
На днях на телеканале «ТНТ» показали выпуск «Дома-2», в котором на Поляне появилась бывшая избранница Гриценко, после чего Роман скоропостижно покинул телестройку.
Как утверждает Евгения, только по эфирам реалити все смотрелось очень красиво, а на самом деле дела обстояли с точностью да наоборот. Считанные часы назад новая возлюбленная Романа рассказала, что же происходило в Периметре.
Выяснилось, что Гриценко прямо во время Лобного места отправили за ворота, а ее попросили остаться, убедив, что чуть позже парень вернется на Поляну. По словам Шестаковой, сначала она поверила руководству реалити-шоу «Дом-2» и даже пошла в общий дом общаться с другими участниками проекта.
В это время Гриценко, собрав все свои вещи, отправился за Периметр, а его тогда еще бывшую избранницу вызвали редактора телестройки и попытались убедить девушку, чтобы та стала полноправной участницей «Дома-2».
Евгения сразу же заявила, что на реалити-шоу ей нечего делать без Романа, но и на эти заявления администрация уже знала, что предложить. В это время Гриценко пытался отыскать Шестакову, а когда нашел и его не пустили к избраннице, подрался с сотрудниками «Дома-2».
По словам Шестаковой, редактора всевозможными «обманными» путями пытались сделать так, чтобы она осталась в Периметре, но этого сделать у них так и не получилось, сообщают Novosti-Dom2.
На днях на телеканале «ТНТ» показали выпуск «Дома-2», в котором на Поляне появилась бывшая избранница Гриценко, после чего Роман скоропостижно покинул телестройку.
Как утверждает Евгения, только по эфирам реалити все смотрелось очень красиво, а на самом деле дела обстояли с точностью да наоборот. Считанные часы назад новая возлюбленная Романа рассказала, что же происходило в Периметре.
Выяснилось, что Гриценко прямо во время Лобного места отправили за ворота, а ее попросили остаться, убедив, что чуть позже парень вернется на Поляну. По словам Шестаковой, сначала она поверила руководству реалити-шоу «Дом-2» и даже пошла в общий дом общаться с другими участниками проекта.
В это время Гриценко, собрав все свои вещи, отправился за Периметр, а его тогда еще бывшую избранницу вызвали редактора телестройки и попытались убедить девушку, чтобы та стала полноправной участницей «Дома-2».
Евгения сразу же заявила, что на реалити-шоу ей нечего делать без Романа, но и на эти заявления администрация уже знала, что предложить. В это время Гриценко пытался отыскать Шестакову, а когда нашел и его не пустили к избраннице, подрался с сотрудниками «Дома-2».
По словам Шестаковой, редактора всевозможными «обманными» путями пытались сделать так, чтобы она осталась в Периметре, но этого сделать у них так и не получилось, сообщают Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:23