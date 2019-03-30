Большая часть имущества Сергея Шнурова досталась Матильде Мозговой после развода

В прошлом году 45-летний музыкант Сергей Шнуров разошелся с 32-летней Матильдой Мозговой после восьми лет супружеской жизни. Ей отошли три квартиры, стоимость которых составила 140 млн. рублей, а также известный ресторан в Санкт-Петербурге и балетная школа, которые были открыты за финансы исполнителя.В одном из своих интервью Сергей Шнуров рассказал, что не жалеет о том, что экс-супруга получила большую часть имущества, но и не рад этому. Также он отметил, что кроме расторжения брака ему некуда было девать деньги.Известно, что в 2018 году киноактер женился на 26-летней Ольге Абрамовой. Церемония прошла тайно, а позже рок-музыкант сам рассказал об этом на своей странице в Instagram.