Селин Дион в свой 51-й день рождения восхитила фанатов стройной фигурой
Канадская популярная певица Селин Дион празднует 30 марта 51-й день своего рождения. Исполнительница песни «My Heart Will Go On», которая вошла в саундтрек известной ленты «Титаник», по сегодняшний день восхищает фанатов стройной фигурой.
Певица начала свою карьеру в 1981 году. В 1988 году Селин Дион одержала победу в рамках песенного конкурса «Евровидение». В 90-х годах ей настоящую популярность принесла песня, которая исполнялась в саундтреке к кинофильму «Титаник». Данная композиция смогла стать настоящим хитом. Дион за эту песню наградили «Золотым глобусом», а также «Оскаром». Певица в последние годы редко давала о себе знать. В мае прошлого года она выпустила к ленте «Дэдпул 2» композицию «Ashes».
Селин Дион в конце 2018 года по данным журнала Forbes оказалась на девятом месте в ТОП самых высокооплачиваемых певиц. За прошлый год доход певицы составил около $31 000 000.
Певица начала свою карьеру в 1981 году. В 1988 году Селин Дион одержала победу в рамках песенного конкурса «Евровидение». В 90-х годах ей настоящую популярность принесла песня, которая исполнялась в саундтреке к кинофильму «Титаник». Данная композиция смогла стать настоящим хитом. Дион за эту песню наградили «Золотым глобусом», а также «Оскаром». Певица в последние годы редко давала о себе знать. В мае прошлого года она выпустила к ленте «Дэдпул 2» композицию «Ashes».
Селин Дион в конце 2018 года по данным журнала Forbes оказалась на девятом месте в ТОП самых высокооплачиваемых певиц. За прошлый год доход певицы составил около $31 000 000.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:43