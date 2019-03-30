О поддержке промышленности в сфере автомобилестроения рассказал Владимир Ефимов в рамках проекта «Открой Моспром»
«Власти стараются поддерживать производства, предоставляется ряд преференций, налоговых льгот», - сообщил министр Правительства Владимир Ефимов, возглавляющий сектор экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Он прокомментировал старт большого проекта «Открой Моспром». Благодаря ему можно попасть на бесплатные экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия, куда простым смертным вход обычно закрыт. Такой возможностью, прежде всего, воспользовались студенты технических вузов, первая экскурсия состоялась на секретное производство в научный центр НАМИ (автомоторный институт) Российской Федерации. Как пишет «Вечерняя Москва», будущие специалисты ознакомились с производственным циклом, приняли участие в тест-драйве, увидели уникальные модели, в том числе элиту отечественного автопрома — машины Aurus. Владимир Ефимов отметил неподдельный интерес со стороны студентов и заверил, что молодые квалифицированные кадры на предприятиях столицы всегда найдут достойное место с не менее достойной оплатой труда.
Он прокомментировал старт большого проекта «Открой Моспром». Благодаря ему можно попасть на бесплатные экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия, куда простым смертным вход обычно закрыт. Такой возможностью, прежде всего, воспользовались студенты технических вузов, первая экскурсия состоялась на секретное производство в научный центр НАМИ (автомоторный институт) Российской Федерации. Как пишет «Вечерняя Москва», будущие специалисты ознакомились с производственным циклом, приняли участие в тест-драйве, увидели уникальные модели, в том числе элиту отечественного автопрома — машины Aurus. Владимир Ефимов отметил неподдельный интерес со стороны студентов и заверил, что молодые квалифицированные кадры на предприятиях столицы всегда найдут достойное место с не менее достойной оплатой труда.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:17