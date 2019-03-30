Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
Рынок смартфонов расширяется с каждым годом за счет появления более современных гаджетов. Стоимость устройств, которые морально устарели или перестали быть флагманами, постепенно снижается, но они не теряют популярности среди потребителей. Существует и сегмент пользователей, предпочитающих следить за тенденциями и покупать только самые современные приборы. Журналисты издания «Дни24» составили перечень смартфонов, которые уже имеют или определенно получат популярность в 2019 году.
За данный девайс бюджетного сегмента в России придется отдать порядка 13 тысяч рублей. Модель появилась в продаже в январе 2019 года, но сразу же получила популярность среди пользователей. Визуально смартфон привлекает внимание благодаря современному каплевидному вырезу на передней панели, на котором расположились переговорный динамик, камера и датчик приближения во время разговора. Экран устройства имеет диагональ в 6,21 дюйма, чего вполне достаточно для воспроизведения роликов в высоком разрешении и запуска игр или приложений. За работу смартфона отвечает операционная система Android 9.0. В качестве процессора для него был выбран чип HiSilicon Kirin 710, установленный вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. В России наибольшую популярность получила версия смартфона с 32 гигабайтами ПЗУ. За автономность устройства отвечает батарея на 3,4 тысячи миллиампер часов. На задней панели смартфона разместилась камера на 13 и 2 мегапикселя. В целом прибор полностью удовлетворяет требования современного пользователя, но для установки самых последних игр стоит обратить внимание на модели дороже.
В России за такой смартфон придется отдать 12,5 тысяч рублей. Модель появилась в продаже 27 июня минувшего года. Сейчас она имеет в среднем 70 процентов хороших отзывов на крупных ресурсах. Только за последние два месяца на «Яндекс.Маркете» было продано порядка 3 тысяч устройств. На передней панели смартфона разместился экран на 6 дюймов с разрешением 2160x1080 пикселей. Главной особенностью модели является возможность подключения внешнего накопителя на 1 терабайт. За автономность ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL отвечает аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов. По заявлению производителей, его должно хватать на несколько дней активного использования. В режиме ожидания смартфон может проработать до 35 суток. В качестве процессора для него был выбран Qualcomm Snapdragon 636, который еще несколько лет назад применялся во флагманах. На задней панели смартфона находятся двойная камера на 12 и 5 мегапикселей, а также сенсор отпечатков пальцев. По заверениям пользователей, дактилоскопия на смартфоне работает максимально быстро.
Компания Nokia вернулась на рынок относительно недавно, но почти сразу показала свои лучшие разработки. Средняя стоимость данной модели в России составляет порядка 10 тысяч рублей, хотя по функционалу прибор не уступает многим представителям среднего ценового сегмента. Главными особенностями устройства являются экран 5,2 дюйма с разрешением 1280x720, операционная система Android 7.1 и 2 гигабайта оперативной памяти. При таких низких характеристиках можно предположить, что смартфон просто не потянет современные приложения, хотя на деле это не так. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 430 MSM89 и адаптивной оболочке операционной системе прибор справляется со многими задачами, необходимыми каждому пользователю. Основная камера получила один объектив на 13 мегапикселей, но даже при таком разрешении она делает отличные снимки и неплохие видеоролики.
Данное устройств относится уже к более дорогому сегменту. В России за него придется отдать порядка 34 тысяч рублей. OnePlus 6T получил безрамочный дисплей на 6,41 дюйма с монобровью в верхней части. На ней разместились переговорный динамик, датчик приближения и камера на 16 мегапикселей. Экран смартфона выполнен по стандарту AMOLED, благодаря которому устройство может воспроизводить ролики в максимальном качестве. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 3,7 тысячи миллиампер часов.
Стоимость смартфона в России составляет примерно 13 тысяч рублей. Прибор появился в продаже в 2017 году, но и сейчас считается одним из самых продаваемых. Устройство не отличается заоблачными возможностями, но справляется со многими задачами. В качестве операционной системы для него была выбрана Android 8.0, но сейчас обновить ее невозможно. Единственным весомым недостатком смартфона является процессор MediaTek Helio P20, который периодически сильно нагревается.
Huawei P Smart (2019) 32GB
За данный девайс бюджетного сегмента в России придется отдать порядка 13 тысяч рублей. Модель появилась в продаже в январе 2019 года, но сразу же получила популярность среди пользователей. Визуально смартфон привлекает внимание благодаря современному каплевидному вырезу на передней панели, на котором расположились переговорный динамик, камера и датчик приближения во время разговора. Экран устройства имеет диагональ в 6,21 дюйма, чего вполне достаточно для воспроизведения роликов в высоком разрешении и запуска игр или приложений. За работу смартфона отвечает операционная система Android 9.0. В качестве процессора для него был выбран чип HiSilicon Kirin 710, установленный вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. В России наибольшую популярность получила версия смартфона с 32 гигабайтами ПЗУ. За автономность устройства отвечает батарея на 3,4 тысячи миллиампер часов. На задней панели смартфона разместилась камера на 13 и 2 мегапикселя. В целом прибор полностью удовлетворяет требования современного пользователя, но для установки самых последних игр стоит обратить внимание на модели дороже.
ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL 3/32GB
В России за такой смартфон придется отдать 12,5 тысяч рублей. Модель появилась в продаже 27 июня минувшего года. Сейчас она имеет в среднем 70 процентов хороших отзывов на крупных ресурсах. Только за последние два месяца на «Яндекс.Маркете» было продано порядка 3 тысяч устройств. На передней панели смартфона разместился экран на 6 дюймов с разрешением 2160x1080 пикселей. Главной особенностью модели является возможность подключения внешнего накопителя на 1 терабайт. За автономность ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL отвечает аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов. По заявлению производителей, его должно хватать на несколько дней активного использования. В режиме ожидания смартфон может проработать до 35 суток. В качестве процессора для него был выбран Qualcomm Snapdragon 636, который еще несколько лет назад применялся во флагманах. На задней панели смартфона находятся двойная камера на 12 и 5 мегапикселей, а также сенсор отпечатков пальцев. По заверениям пользователей, дактилоскопия на смартфоне работает максимально быстро.
Nokia 5
Компания Nokia вернулась на рынок относительно недавно, но почти сразу показала свои лучшие разработки. Средняя стоимость данной модели в России составляет порядка 10 тысяч рублей, хотя по функционалу прибор не уступает многим представителям среднего ценового сегмента. Главными особенностями устройства являются экран 5,2 дюйма с разрешением 1280x720, операционная система Android 7.1 и 2 гигабайта оперативной памяти. При таких низких характеристиках можно предположить, что смартфон просто не потянет современные приложения, хотя на деле это не так. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 430 MSM89 и адаптивной оболочке операционной системе прибор справляется со многими задачами, необходимыми каждому пользователю. Основная камера получила один объектив на 13 мегапикселей, но даже при таком разрешении она делает отличные снимки и неплохие видеоролики.
OnePlus 6T 8/128GB
Данное устройств относится уже к более дорогому сегменту. В России за него придется отдать порядка 34 тысяч рублей. OnePlus 6T получил безрамочный дисплей на 6,41 дюйма с монобровью в верхней части. На ней разместились переговорный динамик, датчик приближения и камера на 16 мегапикселей. Экран смартфона выполнен по стандарту AMOLED, благодаря которому устройство может воспроизводить ролики в максимальном качестве. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 3,7 тысячи миллиампер часов.
Sony Xperia XA1 Plus
Стоимость смартфона в России составляет примерно 13 тысяч рублей. Прибор появился в продаже в 2017 году, но и сейчас считается одним из самых продаваемых. Устройство не отличается заоблачными возможностями, но справляется со многими задачами. В качестве операционной системы для него была выбрана Android 8.0, но сейчас обновить ее невозможно. Единственным весомым недостатком смартфона является процессор MediaTek Helio P20, который периодически сильно нагревается.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:35