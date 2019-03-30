Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году

Huawei P Smart (2019) 32GB

ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL 3/32GB

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OnePlus 6T 8/128GB

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За данный девайс бюджетного сегмента в России придется отдать порядка 13 тысяч рублей. Модель появилась в продаже в январе 2019 года, но сразу же получила популярность среди пользователей. Визуально смартфон привлекает внимание благодаря современному каплевидному вырезу на передней панели, на котором расположились переговорный динамик, камера и датчик приближения во время разговора. Экран устройства имеет диагональ в 6,21 дюйма, чего вполне достаточно для воспроизведения роликов в высоком разрешении и запуска игр или приложений. За работу смартфона отвечает операционная система Android 9.0. В качестве процессора для него был выбран чип HiSilicon Kirin 710, установленный вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. В России наибольшую популярность получила версия смартфона с 32 гигабайтами ПЗУ. За автономность устройства отвечает батарея на 3,4 тысячи миллиампер часов. На задней панели смартфона разместилась камера на 13 и 2 мегапикселя. В целом прибор полностью удовлетворяет требования современного пользователя, но для установки самых последних игр стоит обратить внимание на модели дороже.В России за такой смартфон придется отдать 12,5 тысяч рублей. Модель появилась в продаже 27 июня минувшего года. Сейчас она имеет в среднем 70 процентов хороших отзывов на крупных ресурсах. Только за последние два месяца на «Яндекс.Маркете» было продано порядка 3 тысяч устройств. На передней панели смартфона разместился экран на 6 дюймов с разрешением 2160x1080 пикселей. Главной особенностью модели является возможность подключения внешнего накопителя на 1 терабайт. За автономность ASUS ZenFone Max Pro M1 ZB602KL отвечает аккумулятор на 5 тысяч миллиампер часов. По заявлению производителей, его должно хватать на несколько дней активного использования. В режиме ожидания смартфон может проработать до 35 суток. В качестве процессора для него был выбран Qualcomm Snapdragon 636, который еще несколько лет назад применялся во флагманах. На задней панели смартфона находятся двойная камера на 12 и 5 мегапикселей, а также сенсор отпечатков пальцев. По заверениям пользователей, дактилоскопия на смартфоне работает максимально быстро.Компания Nokia вернулась на рынок относительно недавно, но почти сразу показала свои лучшие разработки. Средняя стоимость данной модели в России составляет порядка 10 тысяч рублей, хотя по функционалу прибор не уступает многим представителям среднего ценового сегмента. Главными особенностями устройства являются экран 5,2 дюйма с разрешением 1280x720, операционная система Android 7.1 и 2 гигабайта оперативной памяти. При таких низких характеристиках можно предположить, что смартфон просто не потянет современные приложения, хотя на деле это не так. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 430 MSM89 и адаптивной оболочке операционной системе прибор справляется со многими задачами, необходимыми каждому пользователю. Основная камера получила один объектив на 13 мегапикселей, но даже при таком разрешении она делает отличные снимки и неплохие видеоролики.Данное устройств относится уже к более дорогому сегменту. В России за него придется отдать порядка 34 тысяч рублей. OnePlus 6T получил безрамочный дисплей на 6,41 дюйма с монобровью в верхней части. На ней разместились переговорный динамик, датчик приближения и камера на 16 мегапикселей. Экран смартфона выполнен по стандарту AMOLED, благодаря которому устройство может воспроизводить ролики в максимальном качестве. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 3,7 тысячи миллиампер часов.Стоимость смартфона в России составляет примерно 13 тысяч рублей. Прибор появился в продаже в 2017 году, но и сейчас считается одним из самых продаваемых. Устройство не отличается заоблачными возможностями, но справляется со многими задачами. В качестве операционной системы для него была выбрана Android 8.0, но сейчас обновить ее невозможно. Единственным весомым недостатком смартфона является процессор MediaTek Helio P20, который периодически сильно нагревается.