АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Ученые выяснили, как выглядели самые ранние известные в мире животные

Ученые из Австралийского национального университета обнаружили, что Дикинсонии, самые ранние известные в мире животные, вероятно, не были плоскими морскими существами с ребристыми телами. Эксперты исследовали окаменелости возрастом 558 миллионов лет.
Ученые выяснили, как выглядели самые ранние известные в мире животные

Изучив останки Дикинсонии ученые пришли к выводу, что в иле сохранился только ее скелет, на самом же деле животное, обитающее много миллионов лет назад имело пищеварительную систему и несколько видов мышц. Во время кембрийского периода эти обитатели морского дна развились и получили ротовую полость, полагают исследователи.

Род Dickinsonia является частью любопытной группы форм жизни, известных как эдиакарская биота. За семьдесят лет с тех пор, как они были впервые обнаружены, ученые выдвигали различные гипотезы о том, что на самом деле представляют собой эти окаменелости: водоросли, простейшие, лишайники, колонии бактерий, медуз, кораллов, червей или грибы.

Команда ученых наткнулась на молекулы холестерина - жира, который считается отличительным признаком животных и еще одним доказательством того, что Дикинсония действительно является самым ранним их предком. Исследование было опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution .



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Большая часть имущества Сергея Шнурова
Смартфон Nokia X71 с чипсетом
Учёные рассказали о влиянии секса на
Селин Дион в свой 51-й день рождения
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг
Samsung Galaxy S10+ признан лучшим
В Португалии спортсменка смогла родить
О поддержке промышленности в сфере
Звезда «Дома-2» Яна Шевцова призналась
Ученые выяснили, как выглядели самые
Xiaomi представит спецверсию флагмана
Названы самые популярные на рынке
В окаменелостях обнаружены новые
Вера Брежнева в металлическом боди
Учёные: Частые посещения туалета ночью
«Просто ее нет в телевизоре, а надо
Компания Xiaomi 1 апреля должна
Меган Маркл получила обидное прозвище
Центр подготовки космонавтов получил
Ученые: Каждый четвертый молодой
Источник: Nintendo готовит новые версии
Совсем не худышка: Виктория Лопырёва
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию
В России изобрели защиту для
Xiaomi презентовала обновленный ноутбук
Названы ведущие «Дома-2», которые были
Продюсера группы «Кино» разочаровал
Ученые предрекают человечеству
Lotus в апреле презентует электрический
Ксения Собчак показала забавную гримасу
Просмотреть все новости