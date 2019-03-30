Ученые выяснили, как выглядели самые ранние известные в мире животные





Изучив останки Дикинсонии ученые пришли к выводу, что в иле сохранился только ее скелет, на самом же деле животное, обитающее много миллионов лет назад имело пищеварительную систему и несколько видов мышц. Во время кембрийского периода эти обитатели морского дна развились и получили ротовую полость, полагают исследователи.Род Dickinsonia является частью любопытной группы форм жизни, известных как эдиакарская биота. За семьдесят лет с тех пор, как они были впервые обнаружены, ученые выдвигали различные гипотезы о том, что на самом деле представляют собой эти окаменелости: водоросли, простейшие, лишайники, колонии бактерий, медуз, кораллов, червей или грибы.Команда ученых наткнулась на молекулы холестерина - жира, который считается отличительным признаком животных и еще одним доказательством того, что Дикинсония действительно является самым ранним их предком. Исследование было опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution .