В Португалии спортсменка смогла родить ребенка после клинической смерти





Каноистка оказалась в клинике в конце прошедшего года, на 19-й неделе беременности. Медицинские специалисты ввели Сейкейру в кому, но результатов это не дало: здоровье женщины резко ухудшилось, а по прошествии нескольких дней головной мозг будущей матери больше не подавал признаков жизни.Несмотря на это, врачи поддерживали жизнь пациентки, чтобы малыш мог появиться на свет. Мальчик Сальвадор с весом 1,7 кг родился после проведенного акушерами кесарева сечения и теперь находится под тщательным наблюдением докторов. "Жизни недоношенного ребенка ничего не угрожает", - заключили эксперты. Мать была отключена от аппаратов жизнеобеспечения после того, как дала жизнь наследнику.