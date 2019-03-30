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В Португалии спортсменка смогла родить ребенка после клинической смерти

В одной из клиник Португалии женщине удалось родить наследника после своей клинической смерти. Катарина Сейкейра поступила в медучреждение из-за приступа астмы. Ребенок спортсменки родился здоровым.
В Португалии спортсменка смогла родить ребенка после клинической смерти

Каноистка оказалась в клинике в конце прошедшего года, на 19-й неделе беременности. Медицинские специалисты ввели Сейкейру в кому, но результатов это не дало: здоровье женщины резко ухудшилось, а по прошествии нескольких дней головной мозг будущей матери больше не подавал признаков жизни.

Несмотря на это, врачи поддерживали жизнь пациентки, чтобы малыш мог появиться на свет. Мальчик Сальвадор с весом 1,7 кг родился после проведенного акушерами кесарева сечения и теперь находится под тщательным наблюдением докторов. "Жизни недоношенного ребенка ничего не угрожает", - заключили эксперты. Мать была отключена от аппаратов жизнеобеспечения после того, как дала жизнь наследнику.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:18

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