Звезда «Дома-2» Яна Шевцова призналась в программе «Такому мама не научит», что ей нравится быть «содержанкой»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Шевцова посетила известную телепередачу «Такому мама не научит».
По словам длинноволосой красавицы, ей нравится быть «содержанкой».
На днях в интернете появился новый выпуск телепрограммы «Такому мама не научит», главной героиней которой стала скандальная героиня телепроекта «Дом-2». Во время общения с ведущим передачи Шевцова ясно дала понять, что ей важны деньги и интимные отношения, а вот любовь она никогда не ставила в главу угла.
Также Яна рассказала, что никогда и нигде не работала. Более того, оказалось, что все свои дипломы и даже водительские права Шевцова купила. А платили за все мужчины блондинки. По словам экс-участницы «Дома-2», ей всегда нравилось быть «содержанкой», поэтому первый вопрос, который ее интересует на свидании, сколько зарабатывает потенциальных избранник.
Нужно сказать, что Шевцова очень разоткровенничалась с ведущим передачи и заявила, что у нее есть даже «такса». Выяснилось, что Яна готова потратить время на мужчину как минимум за 10 тысяч долларов.
К слову, скандальная блондинка реалити-шоу «Дом-2» заявила, что на сегодняшний день не готова обзаводиться серьезными отношениями и тем более наследниками, ведь убеждена, что законные жены обременены обязательствами и получают от своих супругов максимум 30 тысяч рублей.
По словам длинноволосой красавицы, ей нравится быть «содержанкой».
На днях в интернете появился новый выпуск телепрограммы «Такому мама не научит», главной героиней которой стала скандальная героиня телепроекта «Дом-2». Во время общения с ведущим передачи Шевцова ясно дала понять, что ей важны деньги и интимные отношения, а вот любовь она никогда не ставила в главу угла.
Также Яна рассказала, что никогда и нигде не работала. Более того, оказалось, что все свои дипломы и даже водительские права Шевцова купила. А платили за все мужчины блондинки. По словам экс-участницы «Дома-2», ей всегда нравилось быть «содержанкой», поэтому первый вопрос, который ее интересует на свидании, сколько зарабатывает потенциальных избранник.
Нужно сказать, что Шевцова очень разоткровенничалась с ведущим передачи и заявила, что у нее есть даже «такса». Выяснилось, что Яна готова потратить время на мужчину как минимум за 10 тысяч долларов.
«Я скажу ему 10 тысяч долларов и он должен их где-то взять, если он хочет быть со мной..», - подчеркнула Яна.
К слову, скандальная блондинка реалити-шоу «Дом-2» заявила, что на сегодняшний день не готова обзаводиться серьезными отношениями и тем более наследниками, ведь убеждена, что законные жены обременены обязательствами и получают от своих супругов максимум 30 тысяч рублей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:09