В окаменелостях обнаружены новые катастрофические детали из «Дня смерти динозавров»





В жабрах рыб обнаружили капли расплавленного стекла. Большие, плещущие волны выбросили их на сушу, а потом погребли в иле. Новое открытие вызвало огромное волнение у палеонтологов. Приблизительно 3 из 4 видов погибли в так называемом мелово-палеогеновом вымирании, также известном как событие K-Pg или вымирание KT. Астероид-убийца наиболее известен как причина исчезновения динозавров.Но к T. rex и трицератопсам присоединились полчища других живых существ. Жертвами были пресноводные и морские существа, а также растения и микроорганизмы, в том числе 93% планктона. В конце 1970-х Луис и Вальтер Альварес, отец и сын, ученые в Калифорнийском университете в Беркли, исследовали необычный геологический слой между меловым и палеогеновым периодами. Граница была полна элемента иридий , который редко встречается в земной коре, но не в астероидах.В Университете Канзаса, ученые начали раскопки на участке в формации Hell Creek в Северной Дакоте в 2013 году. С тех пор палеонтологи обнаружили кучи окаменелых осетровых и веслоносов со стеклянными сферами, все еще находящимися в их жабрах. Они обнаружили кальмароподобных животных, называемых аммонитами, зубы акул и останки хищных водных ящериц, называемых мосазаврами, мертвых млекопитающих, насекомых, деревья и трицератопсы, ископаемые перья длиной в фут, следы динозавров и доисторические норы млекопитающих.Во времена динозавров участок Ад-Крик был долиной реки. Река впадала во внутреннее море, которое связывало Северный Ледовитый океан с доисторическим Мексиканским заливом. По словам авторов исследования, после того, как Землю ударил астероид, сейсмические волны от землетрясения магнитудой 10-11 сотрясали это море. Волны достигли 30 футов, утопив долину реки в толще воды, гравия и песка. Последовал дождь из камней и стекла.