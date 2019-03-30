Ученые: Жалобы детей на ЖКТ могут сигнализировать о возможных проблемах с психикой





В этот раз специалисты сосредоточили своё внимание непосредственно на развитии детей. По их заявлениям, отделение детей от родителей является сильным предиктором проблем человеческого психического здоровья.Учёными использовались данные, которые они получили от 115 детей. Их в двухлетнем возрасте усыновили из разных детских домов. Специалисты выяснили, что дети, у которых наблюдалась тошнота, запор, рвота, боли в желудке, имели психологические проблемы. Просканировав мозг всех подопытных, эксперты выяснили, что паттерны активности человеческого мозга способны коррелировать с определенными бактериями. К примеру, у деток, которых воспитывали родители, наблюдалось увеличенное разнообразие микробиома кишечника, связанное с префронтальной корой. Речь идёт об области мозга, помогающей в регулировании эмоций.Научные деятели заявили, что нарушение микробиома ЖКТ ребенка, которое вызвано неблагоприятными условиями непосредственно в раннем возрасте, связано с мозговой активностью в областях, отвечающих за эмоциональное здоровье.