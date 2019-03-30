Названы самые популярные на рынке России хэтчбеки и лифтбеки





В 2018 году в России южнокорейская компания реализовала 40 700 единиц данной модели, что в 2,2 раза превысило показатель 2017-го. На вторую позицию эксперты поставили отечественную LADA Granta с реализованными 37 400 автомобилей и приростом около 11%. В тройку лидеров вошла чешская машина Skoda Rapid, заинтересовав 35 100 россиян (+19%).В список наиболее популярных на рынке РФ моделей в кузове хэтчбек и лифтбек эксперты включили LADA в исполнении XRAY с 34 800 проданных штук (+5%), городскую Sandero от французского бренда Renault с 31 600 единицами (+5%), Skoda Octavia с реализованными 24 600 экземпляров (+11%). Приглянулись россиянам машины южнокорейской марки KIA - Ceed (12 000 штук, +48%) и Picanto (4600, +71%). Упали продажи Ford Focus (-6%), а также Datsun mi-DO (-51%), но эти модели вошли в «десятку» по показателю реализации в 5000 и 2400 единиц соответственно.