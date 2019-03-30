«Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе»: Андрей Малахов объяснил, почему Ксения Собчак завела канал на YouTube
Популярный российский тележурналист, шоумен, продюсер, актер, а также ведущий многими любимой телепередачи «Прямой эфир» Андрей Малахов убежден, что бывший кандидат на пост президента РФ в 2018 году Ксения Собчак неспроста обзавелась личным YouTube-каналом.
По мнению Малахова, таким образом Собчак в очередной раз пытается напомнить о своей персоне.
Несколько часов назад в интернете появилось свежее интервью с Андреем Малаховым, в котором он подчеркнул, что на данный момент все люди, которые не могут появляться на больших экранах, пользуются YouTube, где им и удается общаться с многомиллионной аудиторией.
Какой же неожиданностью для пользователей Сети было узнать, что Малахов решил привести в пример Ксению Собчак, указав на то, что скандальной тележурналистки просто нет в телевизоре, поэтому она и завела собственный канал на YouTube.
Также ведущий телепрограммы «Прямой эфир» заметил, что он очень часто появляется в телевизоре, поэтому и не видит смысла в том, чтобы обзаводиться личным YouTube-каналом.
По словам Малахова, его аудитория наблюдает за ним через экран и именно поэтому он решил перейти на известнейший российский телеканала «Россия-1». К слову, Андрей убежден, что если Ксения перейдет на Первый канал и будет вести какую-то передачу, то она больше не будет такой популярной в Сети, как, например, сейчас, пишет E1.
По мнению Малахова, таким образом Собчак в очередной раз пытается напомнить о своей персоне.
Несколько часов назад в интернете появилось свежее интервью с Андреем Малаховым, в котором он подчеркнул, что на данный момент все люди, которые не могут появляться на больших экранах, пользуются YouTube, где им и удается общаться с многомиллионной аудиторией.
Какой же неожиданностью для пользователей Сети было узнать, что Малахов решил привести в пример Ксению Собчак, указав на то, что скандальной тележурналистки просто нет в телевизоре, поэтому она и завела собственный канал на YouTube.
«YouTube – это альтернативная форма вещания», - отметил Андрей Малахов.
Также ведущий телепрограммы «Прямой эфир» заметил, что он очень часто появляется в телевизоре, поэтому и не видит смысла в том, чтобы обзаводиться личным YouTube-каналом.
По словам Малахова, его аудитория наблюдает за ним через экран и именно поэтому он решил перейти на известнейший российский телеканала «Россия-1». К слову, Андрей убежден, что если Ксения перейдет на Первый канал и будет вести какую-то передачу, то она больше не будет такой популярной в Сети, как, например, сейчас, пишет E1.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:30