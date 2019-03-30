АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

«Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе»: Андрей Малахов объяснил, почему Ксения Собчак завела канал на YouTube

Популярный российский тележурналист, шоумен, продюсер, актер, а также ведущий многими любимой телепередачи «Прямой эфир» Андрей Малахов убежден, что бывший кандидат на пост президента РФ в 2018 году Ксения Собчак неспроста обзавелась личным YouTube-каналом.
«Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе»: Андрей Малахов объяснил, почему Ксения Собчак завела канал на YouTube

По мнению Малахова, таким образом Собчак в очередной раз пытается напомнить о своей персоне.

Несколько часов назад в интернете появилось свежее интервью с Андреем Малаховым, в котором он подчеркнул, что на данный момент все люди, которые не могут появляться на больших экранах, пользуются YouTube, где им и удается общаться с многомиллионной аудиторией.

Какой же неожиданностью для пользователей Сети было узнать, что Малахов решил привести в пример Ксению Собчак, указав на то, что скандальной тележурналистки просто нет в телевизоре, поэтому она и завела собственный канал на YouTube.
«Просто ее нет в телевизоре, а надо напоминать о себе»: Андрей Малахов объяснил, почему Ксения Собчак завела канал на YouTube

«YouTube – это альтернативная форма вещания», - отметил Андрей Малахов.

Также ведущий телепрограммы «Прямой эфир» заметил, что он очень часто появляется в телевизоре, поэтому и не видит смысла в том, чтобы обзаводиться личным YouTube-каналом.

По словам Малахова, его аудитория наблюдает за ним через экран и именно поэтому он решил перейти на известнейший российский телеканала «Россия-1». К слову, Андрей убежден, что если Ксения перейдет на Первый канал и будет вести какую-то передачу, то она больше не будет такой популярной в Сети, как, например, сейчас, пишет E1.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева в металлическом боди
Учёные: Частые посещения туалета ночью
«Просто ее нет в телевизоре, а надо
Компания Xiaomi 1 апреля должна
Меган Маркл получила обидное прозвище
Центр подготовки космонавтов получил
Ученые: Каждый четвертый молодой
Источник: Nintendo готовит новые версии
Совсем не худышка: Виктория Лопырёва
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию
В России изобрели защиту для
Xiaomi презентовала обновленный ноутбук
Названы ведущие «Дома-2», которые были
Продюсера группы «Кино» разочаровал
Ученые предрекают человечеству
Lotus в апреле презентует электрический
Ксения Собчак показала забавную гримасу
Ольга Орлова получила в подарок от
Президент РАН объяснил необходимость
Hyundai Santa Fe и Subaru Forester
Российские педагоги разделись в
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных
Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии
Модель журнала Playboy Келси Тернер
Ученые обнаружили на Мадагаскаре пять
Ольга Бузова интригует фанатов
Названы участницы «Дома-2», переставшие
Кейт Миддлтон возмутила публикация в
Aurus представил снимок нового минивэна
«Вторая свадьба»: Дима Билан разыграл
Просмотреть все новости