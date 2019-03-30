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Британские ученые: Свобода от предубеждений – признак высокого уровня IQ

Британские ученые заявили, что свобода от предубеждений свойственна людям, имеющим высокий уровень IQ. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание.
Британские ученые: Свобода от предубеждений – признак высокого уровня IQ

В эксперименте приняли участие почти 16 тыс. добровольцев. Им задавали вопросы по отношению к группам меньшинств, после чего участники проходили тест на коэффициент IQ. Благодаря исследованию выяснилось, что люди с низким интеллектом более склонны к расизму и гомофобии.

В следующем этапе научной работы эксперты узнали у 254 жителей Штатов об их отношении к нетрадиционной ориентации. По результатам опроса, люди, предвзятые к ней, также обладают более низким уровнем IQ.

После проведения экспериментов ученые пришли к выводу, что предубеждения в большинстве случаев сигнализируют о невысоком уровне интеллекта.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:18

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