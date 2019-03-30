Центр подготовки космонавтов получил самолет Ту-204-300 для полетов на Байконур





29 марта представители ЦПК должны были получить еще один аппарат Ту-204-300, получивший название в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина, однако передача задержалась, так как судно все еще проходит испытания перед эксплуатацией. Что касается лайнера имени Сергея Королева, то он отправился из Ульяновска и с успехом приземлился на аэродроме Чкаловский. Ту-204-300 доставит экипаж на космодром для запуска «Союз МС-13» через три месяца. Павел Власов, являющийся начальником центра, выступил с предложением использовать в дальнейшем эти крылатые машины для осуществления полетов на такие космодромы как Восточный и Куру.Борт «Юрий Гагарин» отправиться в ЦПК, предположительно, на следующей неделе. По словам Юрия Лончакова, экс-главы ведомства, контракт на сумму 3,3 миллиарда рублей, предназначенный для поставки лайнеров, заключили в 2014 году, а сами судна космонавты ожидали получить 4 года назад.