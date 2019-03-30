Учёные рассказали о влиянии секса на кровяное давление





Университет Джорджии провёл эксперимент, выяснив, что регулярный секс снижает высокое артериальное давление на уровне лекарственных препаратов. В рамках исследования участники занимались любовью с прикреплёнными датчиками сердечного ритма. Систолическое давление группы составляло 115 мм рт. ст., тогда как после опыта снизилось на 17 мм, то есть на 13%.Испытуемых попросили оценить оргазм от 66 до 106 баллов. Средняя оценка составила 87. При этом давление группы стало нормальным, словно она принимала диуретики.С получением удовольствия от секса участники вырабатывали гормон окситоцин, снижающий стресс. По мнению учёных, от него давление нормализуется, и чем больше и чаще человек испытывает наслаждение, тем эффективней такое воздействие.