Учёные рассказали о влиянии секса на кровяное давление
Американские учёные рассказали о положительном влиянии секса на кровяное давление. За счёт выработки окситоцина состояние организма нормализуется.
Университет Джорджии провёл эксперимент, выяснив, что регулярный секс снижает высокое артериальное давление на уровне лекарственных препаратов. В рамках исследования участники занимались любовью с прикреплёнными датчиками сердечного ритма. Систолическое давление группы составляло 115 мм рт. ст., тогда как после опыта снизилось на 17 мм, то есть на 13%.
Испытуемых попросили оценить оргазм от 66 до 106 баллов. Средняя оценка составила 87. При этом давление группы стало нормальным, словно она принимала диуретики.
С получением удовольствия от секса участники вырабатывали гормон окситоцин, снижающий стресс. По мнению учёных, от него давление нормализуется, и чем больше и чаще человек испытывает наслаждение, тем эффективней такое воздействие.
Университет Джорджии провёл эксперимент, выяснив, что регулярный секс снижает высокое артериальное давление на уровне лекарственных препаратов. В рамках исследования участники занимались любовью с прикреплёнными датчиками сердечного ритма. Систолическое давление группы составляло 115 мм рт. ст., тогда как после опыта снизилось на 17 мм, то есть на 13%.
Испытуемых попросили оценить оргазм от 66 до 106 баллов. Средняя оценка составила 87. При этом давление группы стало нормальным, словно она принимала диуретики.
С получением удовольствия от секса участники вырабатывали гормон окситоцин, снижающий стресс. По мнению учёных, от него давление нормализуется, и чем больше и чаще человек испытывает наслаждение, тем эффективней такое воздействие.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:51