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Смартфон Nokia X71 с чипсетом Snapdragon 660 «засветился» в бенчмарке Geekbench

Смартфон версии Nokia X71 с чипсетом Snapdragon 660 «засветился» в рамках бенчмарка Geekbench. Смартфон среднего уровня должен появиться на рынке под названием Nokia 8.1 Plus.
Смартфон Nokia X71 с чипсетом Snapdragon 660 «засветился» в бенчмарке Geekbench

Устройство получило процессор Snapdragon 660. Данный чип разработала фирма Snapdragon 660. Версия оснащается 8 вычислительными ядрами версии Kryo 260 на 2,2 ГГц, графическим контроллером Adreno 512, сотовым модемом X12 LTE (600 Мбит/с). ОЗУ составляет 6 Гб. Программная платформа представлена операционной системой Android 9 Pie. Версия Nokia X71 должна поучить 6,22-дюймовый дисплей (разрешение Full HD+), двойную либо тройную основную камеру с сенсором на 48 Мп.

Устройство должны официально анонсировать 2 апреля. В настоящее время отсутствуют данные касательно ориентировочной цены на модель.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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