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Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения

Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения. Примадонна показала фотографию малышки в образе королевы.
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения

"С днём Рождения,моя красавица и умница.Живи долго и счастливо под мирным небом в здравии и благополучии.", - написала Алла Пугачева. На снимке Клавдия Земцова сидит на импровизированном троне немного повернувшись в сторону от камеры. Девочка одета в тематический наряд, а на голове у нее корона.

За считанные минуты пост Аллы Пугачевой собрал множество восторженных комментариев и лайков. Поклонники Примадонны поддержали ее пожелание внучки и пожелали ей всегда оставаться красивой, счастливой и успешной.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:58

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