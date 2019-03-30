Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения

"С днём Рождения,моя красавица и умница.Живи долго и счастливо под мирным небом в здравии и благополучии.", - написала Алла Пугачева. На снимке Клавдия Земцова сидит на импровизированном троне немного повернувшись в сторону от камеры. Девочка одета в тематический наряд, а на голове у нее корона.За считанные минуты пост Аллы Пугачевой собрал множество восторженных комментариев и лайков. Поклонники Примадонны поддержали ее пожелание внучки и пожелали ей всегда оставаться красивой, счастливой и успешной.