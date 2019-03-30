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Вера Брежнева в металлическом боди покорила фанатов

Вера Брежнева предстала перед подписчиками своего Instagram-микроблога в соблазнительном металлическом боди. Поклонники восхитились подтянутой фигурой сексуальной исполнительницы.
Вера Брежнева в металлическом боди покорила фанатов

На снимках Брежнева запечатлена сидящей на стуле в декольтированном сдельном купальнике, открывающем ее пышную грудь. Пикантные фото 37-летняя знаменитость подписала хештегом «Яжемать», намекая на возраст и возможные негативные комментарии в свой адрес. Певица не раз отмечала, что с недавних пор стесняется появляться на публике и выходить на сцену в коротких юбках или платьях. Однако звезда не против фотосессий в откровенных нарядах.

Поклонники назвали один из снимков «задорным», а второй – «миловидным». Брежневу засыпали множеством комплиментов, восторгаясь ее соблазнительной фигурой, выгодно подчеркнутой металлическим боди. «Нежная и вечная красота!» - написали фолловеры и, отвечая на хештег, добавили: «Хороша мать!».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:42

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