Samsung Galaxy S10+ признан лучшим смартфоном на мировом рынке в 2019 году





Эксперты изучили новое устройство от южнокорейского производителя Samsung - Galaxy S10+. Они проводили анализ смартфона по разным параметрам. В результате полученной информации, специалисты пришли к выводу, что данный гаджет - лучший среди всех, которые есть на мировом рынке. К примеру, отмечается аккумулятор, который проработает дольше в сравнении с другими продуктами.На одной подзарядке Galaxy S10 функционировал в обычном режиме около 40 часов, что на 8 часов дольше, чем Galaxy Note. Также после тестирования в специальной камере, где гаджет падал около сотни раз, он остался целым.