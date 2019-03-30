Samsung Galaxy S10+ признан лучшим смартфоном на мировом рынке в 2019 году
Ежемесячный журнал некоммерческой организации «Consumers Union» - Consumer Reports признал Samsung Galaxy S10+ лучшим смартфоном на мировом рынке в 2019 году. Статья соответствующего содержания недавно была опубликована в данном издании.
Эксперты изучили новое устройство от южнокорейского производителя Samsung - Galaxy S10+. Они проводили анализ смартфона по разным параметрам. В результате полученной информации, специалисты пришли к выводу, что данный гаджет - лучший среди всех, которые есть на мировом рынке. К примеру, отмечается аккумулятор, который проработает дольше в сравнении с другими продуктами.
На одной подзарядке Galaxy S10 функционировал в обычном режиме около 40 часов, что на 8 часов дольше, чем Galaxy Note. Также после тестирования в специальной камере, где гаджет падал около сотни раз, он остался целым.
Эксперты изучили новое устройство от южнокорейского производителя Samsung - Galaxy S10+. Они проводили анализ смартфона по разным параметрам. В результате полученной информации, специалисты пришли к выводу, что данный гаджет - лучший среди всех, которые есть на мировом рынке. К примеру, отмечается аккумулятор, который проработает дольше в сравнении с другими продуктами.
На одной подзарядке Galaxy S10 функционировал в обычном режиме около 40 часов, что на 8 часов дольше, чем Galaxy Note. Также после тестирования в специальной камере, где гаджет падал около сотни раз, он остался целым.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:27