Компания Xiaomi 1 апреля должна презентовать 20 продуктов





Речь идёт об электронных современных устройствах, а также товарах, которые не имеют отношения к IT-рынку. Из опубликованного в Сети тизера можно увидеть, что китайская компания должна представить шлем VR, новый ПК Mi Notebook, резервную аккумуляторную батарею, рацию, а также прочую фирменную продукцию. Компания также может порадовать потребителя чемоданами, часами, спортивным инвентарём, термометром, весами.В свою очередь такой крупный анонс вызывает некоторые сомнения. При этом дата «1 апреля» может на самом деле означать шутку.