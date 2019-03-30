Компания Xiaomi 1 апреля должна презентовать 20 продуктов
Компания Xiaomi 1 апреля планирует презентовать 20 продуктов. Представители фирмы в Сети выложили соответствующий тизер.
Речь идёт об электронных современных устройствах, а также товарах, которые не имеют отношения к IT-рынку. Из опубликованного в Сети тизера можно увидеть, что китайская компания должна представить шлем VR, новый ПК Mi Notebook, резервную аккумуляторную батарею, рацию, а также прочую фирменную продукцию. Компания также может порадовать потребителя чемоданами, часами, спортивным инвентарём, термометром, весами.
В свою очередь такой крупный анонс вызывает некоторые сомнения. При этом дата «1 апреля» может на самом деле означать шутку.
Речь идёт об электронных современных устройствах, а также товарах, которые не имеют отношения к IT-рынку. Из опубликованного в Сети тизера можно увидеть, что китайская компания должна представить шлем VR, новый ПК Mi Notebook, резервную аккумуляторную батарею, рацию, а также прочую фирменную продукцию. Компания также может порадовать потребителя чемоданами, часами, спортивным инвентарём, термометром, весами.
В свою очередь такой крупный анонс вызывает некоторые сомнения. При этом дата «1 апреля» может на самом деле означать шутку.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:27