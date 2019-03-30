Xiaomi представит спецверсию флагмана Mi 9 1 апреля
Xiaomi представит спецверсию флагманского Mi 9 1 апреля, согласно тизеру. Смартфон может получить новые цвета и конфигурацию памяти.
В аккаунте компании Xiaomi в китайской соцсети Weibo появилось изображение-тизер, намекающее на выход спецверсии Mi 9. Анонс смартфона назначен на 1 апреля. На картинке можно видеть чёрную коробку с цветной надписью "ROY". Такой псевдоним взял себе участник музыкальной группы TFBoys Ванг Юань.
Последний является послом бренда и весьма популярной персоной в КНР. Юань поучаствовал в рекламной компании во время выпуска Mi 9. Ожидается, что он также анонсирует специальную версию гаджета.
Xiaomi пока скрывает, какие изменения стоит ждать поклонникам марки. По мнению экспертов, Mi 9 может обзавестись новыми цветами, расширить комплект поставки и конфигурацию памяти.
В аккаунте компании Xiaomi в китайской соцсети Weibo появилось изображение-тизер, намекающее на выход спецверсии Mi 9. Анонс смартфона назначен на 1 апреля. На картинке можно видеть чёрную коробку с цветной надписью "ROY". Такой псевдоним взял себе участник музыкальной группы TFBoys Ванг Юань.
Последний является послом бренда и весьма популярной персоной в КНР. Юань поучаствовал в рекламной компании во время выпуска Mi 9. Ожидается, что он также анонсирует специальную версию гаджета.
Xiaomi пока скрывает, какие изменения стоит ждать поклонникам марки. По мнению экспертов, Mi 9 может обзавестись новыми цветами, расширить комплект поставки и конфигурацию памяти.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:57