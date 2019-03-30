Xiaomi презентовала обновленный ноутбук Mi Notebook с 15,6 экраном за 640 долларов
Одна из крупнейших компаний-производителей Xiaomi недавно презентовала обновленный ноутбук Mi Notebook с 15,6-дюймовым экраном. Аппарат китайского бренда получил чипсет Intel Core восьмого поколения, ускоритель GPU NVIDIA GeForce MX110 и стоимость от 640 долларов.
Новейшую модель разработчики оснастили 8 ГБ «оперативки», SSD объемом 256 ГБ и процессором Intel Core i5. Mi Notebook имеет металлический корпус толщиной 19,9 миллиметров, минималистичный дизайн без логотипа бренда. Графический адаптер NVIDIA GeForce MX110 может использовать 2 ГБ памяти. Лэптоп может похвастаться дисплеем IPS разрешением Full HD, полноразмерной клавиатурой, сенсорным блоком диаметром 5,9 дюймов, поддерживающим жестовое управление. Ко всему прочему, Mi Notebook обзавелся двумя портами USB стандарта 3.0 и одним – 2.0, LAN-портом, разъемом HDMI, кардридером и аудиовходом стандарта 3,5 миллиметров.
Новинка от Xiaomi должна поступить в продажу в КНР уже 9 апреля. Предположительная стоимость устройства – 640 долларов за модификацию с ПЗУ и 256 ГБ. Вариант с твердотельным накопителем, чей объем составляет 512 ГБ, обойдется потенциальным покупателям в 730 долларов.
Новейшую модель разработчики оснастили 8 ГБ «оперативки», SSD объемом 256 ГБ и процессором Intel Core i5. Mi Notebook имеет металлический корпус толщиной 19,9 миллиметров, минималистичный дизайн без логотипа бренда. Графический адаптер NVIDIA GeForce MX110 может использовать 2 ГБ памяти. Лэптоп может похвастаться дисплеем IPS разрешением Full HD, полноразмерной клавиатурой, сенсорным блоком диаметром 5,9 дюймов, поддерживающим жестовое управление. Ко всему прочему, Mi Notebook обзавелся двумя портами USB стандарта 3.0 и одним – 2.0, LAN-портом, разъемом HDMI, кардридером и аудиовходом стандарта 3,5 миллиметров.
Новинка от Xiaomi должна поступить в продажу в КНР уже 9 апреля. Предположительная стоимость устройства – 640 долларов за модификацию с ПЗУ и 256 ГБ. Вариант с твердотельным накопителем, чей объем составляет 512 ГБ, обойдется потенциальным покупателям в 730 долларов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:44