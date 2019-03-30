Учёные: Частые посещения туалета ночью связаны с болезнями сердца и повышенным употреблением соли





Зачастую проблема в данном случае заключается в повышенном артериальном давлении. Исследователи заявляют, что даже одно пробуждение ночью из-за желания сходить в туалет может свидетельствовать о трудностях, а также повышении риска возникновения гипертонии на 40 процентов. Это может также говорить о повышенном употреблении соли. На сегодняшний день учёные пока не смогли установить, есть ли в этом случае связь между употреблением соли, а также развитием гипертонии.По словам специалистов, исследования будут продолжать, так как ночные частые посещения туалета представляют собой важный симптом, а также повод для обращения к медицинским специалистам.