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Учёные: Частые посещения туалета ночью связаны с болезнями сердца и повышенным употреблением соли

Американские учёные заявили, что частые посещения туалета ночью связаны с болезнями сердца и повышенным употреблением соли. По словам экспертов, таким людям следует обратиться к медицинскому специалисту.
Учёные: Частые посещения туалета ночью связаны с болезнями сердца и повышенным употреблением соли

Зачастую проблема в данном случае заключается в повышенном артериальном давлении. Исследователи заявляют, что даже одно пробуждение ночью из-за желания сходить в туалет может свидетельствовать о трудностях, а также повышении риска возникновения гипертонии на 40 процентов. Это может также говорить о повышенном употреблении соли. На сегодняшний день учёные пока не смогли установить, есть ли в этом случае связь между употреблением соли, а также развитием гипертонии.

По словам специалистов, исследования будут продолжать, так как ночные частые посещения туалета представляют собой важный симптом, а также повод для обращения к медицинским специалистам.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:35

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