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Меган Маркл получила обидное прозвище «Я получаю» от прислуги Кенсингтонского дворца

Жена принца Гарри, герцога Сассекского Меган Маркл получила обидное прозвище, связанное с ее характером, от прислуги Кенсингтонского дворца. Ранее экс-актрису называли «Трудной герцогиней».
Меган Маркл получила обидное прозвище «Я получаю» от прислуги Кенсингтонского дворца

Бывшая американская фотомодель 37-летняя Меган, герцогиня Сассекская уже скоро должна родить первенца принцу Гарри, который намерен взять отпуск, чтоб перед пополнением в семье и некоторое время после побыть рядом с супругой. Сейчас специалисты и историки гадают, какое имя получит наследник пары.

Прессе стало известно, что беременная Меган Маркл обзавелась новым прозвищем в Кенсингтонском дворце, возможно, и сама не зная этого. Прислуга ее называет «Me-gain», что означает «Я получаю». Ранее супруга принца Гарри могла и в ночное время разбудить работников, чтоб решать важные вопросы, так как имеет очень требовательный характер.

Как в СМИ попала эта информация, не сообщается. Никто из Кенсингтонского дворца пока не давал комментарии о данной новости.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:20

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