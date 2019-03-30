Меган Маркл получила обидное прозвище «Я получаю» от прислуги Кенсингтонского дворца





Бывшая американская фотомодель 37-летняя Меган, герцогиня Сассекская уже скоро должна родить первенца принцу Гарри, который намерен взять отпуск, чтоб перед пополнением в семье и некоторое время после побыть рядом с супругой. Сейчас специалисты и историки гадают, какое имя получит наследник пары.Прессе стало известно, что беременная Меган Маркл обзавелась новым прозвищем в Кенсингтонском дворце, возможно, и сама не зная этого. Прислуга ее называет «Me-gain», что означает «Я получаю». Ранее супруга принца Гарри могла и в ночное время разбудить работников, чтоб решать важные вопросы, так как имеет очень требовательный характер.Как в СМИ попала эта информация, не сообщается. Никто из Кенсингтонского дворца пока не давал комментарии о данной новости.