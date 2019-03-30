Ксения Собчак показала забавную гримасу на общем с подругами снимке





Ксения Собчак на днях отправилась в Катар, где ей предстояло не только вступление на утверждённые темы, но и встреча с другими знаменитостями, посетившими мероприятие. Среди них были российская модель Наталья Водянова, Виктория Бэкхэм и даже Наоми Кэмпбелл. После завершения вечера журналистка пообщалась также с близкими подругами, для сэлфи с которыми сделала забавную гримасу, понравившуюся её поклонникам.На опубликованном в её официальном микроблоге снимке Ксения Собчак предстала в компании Натальи Водяновой и Ульяны Сергеенко. Первые две решили покривляться на камеру, показав языки, а вот дизайнер сохранила невозмутимый и серьёзный вид.