Совсем не худышка: Виктория Лопырёва показала фото после родов
Виктория Лопырёва показала в Instagram фото в лифте после родов. Подписчики заметили, что фигура модели выглядит не такой худощавой, как на большинстве снимков для блога.
В Instagram Stories Лопырёвой появилось несколько кадров, где она позирует в лифте и демонстрирует модельную походку. В солнечном Майами модель предпочитает носить открытую одержу, которая не скрывает её стройные длинные ноги. Поклонники знаменитости, недавно родившей первого ребёнка, восхищаются тем, что она не набрала ни одного лишнего килограмма. Впрочем, на фото в лифте некоторые комментаторы отметили: ноги Лопырёвой не выглядят такими уж худыми.
Отметим, что Лопырёву с сыном успел навестить отец ребёнка Игорь Булатов. Также звезда показала совместное фото со счастливой бабушкой малыша.
В Instagram Stories Лопырёвой появилось несколько кадров, где она позирует в лифте и демонстрирует модельную походку. В солнечном Майами модель предпочитает носить открытую одержу, которая не скрывает её стройные длинные ноги. Поклонники знаменитости, недавно родившей первого ребёнка, восхищаются тем, что она не набрала ни одного лишнего килограмма. Впрочем, на фото в лифте некоторые комментаторы отметили: ноги Лопырёвой не выглядят такими уж худыми.
"Всё внимание теперь достаётся маленькому. Это тот случай, когда можно сказать, что пришло моё самое счастливое время жизни: здесь и сейчас!" - делится модель впечатлениями от материнства.
Отметим, что Лопырёву с сыном успел навестить отец ребёнка Игорь Булатов. Также звезда показала совместное фото со счастливой бабушкой малыша.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:00