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В России изобрели защиту для электросетей при «Часе Земли»

Специалисты из России разработали инновационную защиту для электрических контактов. Новый материал на основе медь-хрома позволит обезопасить сети при отключении подсветки зданий во время акции «Час Земли».
В России изобрели защиту для электросетей при «Часе Земли»

О разработке рассказал Дмитрий Московских, возглавляющий центр «Конструкционные керамические наноматериалы» при МИСиС. В ходе природоохранного мероприятия наблюдается массовое размыкание электроконтактов, что ведет к значительному снижению их рабочего ресурса. Нанокомпозиционный материал, основанный на медь-хроме, позволит снизить износ компонентов электрической цепи.

«Час Земли» считается символической акцией, в ходе которой предлагается выключать электричество на 60 минут в знак неравнодушия к судьбе планеты. В нынешнем году планируется провести мероприятие 13 раз.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:53

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