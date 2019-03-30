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Модель журнала Playboy Келси Тернер обвиняется в убийстве психиатра

В Соединённых Штатах модель популярного по всему миру журнала Playboy обвиняется в убийстве психиатра. В США в пригороде штата Лас-Вегас в багажнике припаркованного авто обнаружили мертвое тело 71-летнего Томаса Бурчарда.
Модель журнала Playboy Келси Тернер обвиняется в убийстве психиатра

В убийстве американского врача-психиатра обвиняется 25-летняя Келси Тернер, являющаяся моделью мужского известного издания Playboy. Сотрудники полиции арестовали подозреваемую. Молодую модель заключили под стражу в стенах тюрьмы округа Сан-Хоакин. Там знаменитость будет дожидаться суда, который должен состояться на территории Лас-Вегаса. Из результатов проведённой судмедэкспертизы стало известно, что психиатр скончался вследствие нанесения ему по голове многочисленных ударов при помощи тупого предмета.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют мотивы преступления. Согласно имеющимся данным, обвиняемая модель Playboy была знакома с погибшим, который якобы оплачивал для Келси Тернер арендованное жилище.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:49

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