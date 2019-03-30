АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Ольга Орлова получила в подарок от тайного ухажёра огромную корзину красных роз

Известная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала в Сети огромную корзину роз, подаренную ей тайным ухажёром. Сама знаменитость на новом снимке изображена сидящей за столиком в ресторане.
Ольга Орлова получила в подарок от тайного ухажёра огромную корзину красных роз

Ольга Орлова на днях показала в Сети новый снимок, на котором запечатлена рядом с огромной корзиной, наполненной красивыми красными розами. В подписи к публикации знаменитость решила ничего не указывать, оставив имя тайного поклонника, преподнёсшего ей такой подарок, в секрете.
Ольга Орлова получила в подарок от тайного ухажёра огромную корзину красных роз

В комментариях к посту фанаты признались, что такая женщина, как Ольга Орлова достойна такой невероятной красоты букетов. Кроме того, многие предположили, что ведущая «Дома-2» может и сама не знать, от кого ей прислали корзину с розами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lotus в апреле презентует электрический
Ксения Собчак показала забавную гримасу
Ольга Орлова получила в подарок от
Президент РАН объяснил необходимость
Hyundai Santa Fe и Subaru Forester
Российские педагоги разделись в
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных
Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии
Модель журнала Playboy Келси Тернер
Ученые обнаружили на Мадагаскаре пять
Ольга Бузова интригует фанатов
Названы участницы «Дома-2», переставшие
Кейт Миддлтон возмутила публикация в
Aurus представил снимок нового минивэна
«Вторая свадьба»: Дима Билан разыграл
Самолёт-беспилотник США провёл разведку
В Калифорнии ученые нашли ранее
PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова
«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли
Lexus в Шанхае представит новую
Военный эксперт рассказал о ядерном
В России цена на iPhone Х опустилась
«Не умеешь любить»: Рита Дакота
Алена Апина без штанов
Телескоп “Хаббл” зафиксировал процесс
Анна Седокова не стыдится наличия у
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была
iPhone XS оказался прочнее смартфона
Honda предложит новый хэтчбек Jazz
Эксперты назвали причины закипания
Просмотреть все новости