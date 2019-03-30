Ольга Орлова получила в подарок от тайного ухажёра огромную корзину красных роз





Ольга Орлова на днях показала в Сети новый снимок, на котором запечатлена рядом с огромной корзиной, наполненной красивыми красными розами. В подписи к публикации знаменитость решила ничего не указывать, оставив имя тайного поклонника, преподнёсшего ей такой подарок, в секрете.В комментариях к посту фанаты признались, что такая женщина, как Ольга Орлова достойна такой невероятной красоты букетов. Кроме того, многие предположили, что ведущая «Дома-2» может и сама не знать, от кого ей прислали корзину с розами.