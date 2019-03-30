Ученые: Каждый четвертый молодой американец отказывается от секса
В США психологи провели опрос среди жителей и выяснили, что в молодом возрасте люди стали больше ограничивать себя в сексуальной близости. Согласно исследованию ученых, каждый четвертый американец в 2018 году отказывался от секса, сообщает издание The Washington Post.
В прошедшем году 18% девушек и 28% представителей сильного пола возрастом от 18 до 30 лет не имели сексуальной близости. Это очень удивило психологов, ведь данное поколение принято считать так называемыми миллениалами, являющимися самой активной в сексе ячейкой общества. По мнению семейного доктора Леонардо Сакса, «воздержание» молодежи связано с видеоиграми и просмотрами порнофильмов. Психолог отметил, что представители обоих полов заявляют: качество подобных продуктов существенно возросло за последние годы, чем и привлекает больше внимания.
Результаты опроса показали также рекордную долю 40-летних американцев, активно занимающихся сексом – 91%. Менее сексуально активными оказались жители штатов в возрасте от 50 до 59 лет, в этой группе вообще не было близости в 2018 году у 13% респондентов. После 60 лет от половых актов предпочитают отказываться 50% опрошенных.
В прошедшем году 18% девушек и 28% представителей сильного пола возрастом от 18 до 30 лет не имели сексуальной близости. Это очень удивило психологов, ведь данное поколение принято считать так называемыми миллениалами, являющимися самой активной в сексе ячейкой общества. По мнению семейного доктора Леонардо Сакса, «воздержание» молодежи связано с видеоиграми и просмотрами порнофильмов. Психолог отметил, что представители обоих полов заявляют: качество подобных продуктов существенно возросло за последние годы, чем и привлекает больше внимания.
Результаты опроса показали также рекордную долю 40-летних американцев, активно занимающихся сексом – 91%. Менее сексуально активными оказались жители штатов в возрасте от 50 до 59 лет, в этой группе вообще не было близости в 2018 году у 13% респондентов. После 60 лет от половых актов предпочитают отказываться 50% опрошенных.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:13