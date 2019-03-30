Ученые предрекают человечеству вымирание по сценарию динозавров





Порядка 66 млн лет территорию Центральной Америки атаковал метеорит диаметром около 10 км. После падения астероида, утверждают эксперты, верхние шары атмосферы загрязнили пыль и пепел, мешая проникновению на Землю лучей Солнца. Это привело к остыванию планеты и разрушению озонового слоя, защищавшего все живое от космической радиации. В течение десятилетий постепенно исчезали растения и планктон, от голода гибли травоядные животные, а затем и хищники. Исследователи из Центра изучения рисков вымирания при Кембриджском университете отмечают, что в данный период не стало порядка 75% видов динозавров, включая «нелетучих».Другие специалисты считают причиной гибели гигантских доисторических ящеров не космические процессы, а преобразования в глобальной системе, поддерживавшей жизнь на Земле. Ученые допускают повторение подобного сценария в нынешний период, так как считают опасными технологии с ИИ, а также ядерное оружие. Применение всего этого может нарушить экосистему и активировать «спираль смерти».Специалисты уже сегодня замечают первые климатические изменения на планете.