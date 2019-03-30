Ученые предрекают человечеству вымирание по сценарию динозавров
Специалисты Кембриджского университета предрекают человечеству гибель по сценарию исчезновения динозавров. Причиной тому станут не астероиды-убийцы или космическое воздействие, а необратимые процессы на Земле.
Порядка 66 млн лет территорию Центральной Америки атаковал метеорит диаметром около 10 км. После падения астероида, утверждают эксперты, верхние шары атмосферы загрязнили пыль и пепел, мешая проникновению на Землю лучей Солнца. Это привело к остыванию планеты и разрушению озонового слоя, защищавшего все живое от космической радиации. В течение десятилетий постепенно исчезали растения и планктон, от голода гибли травоядные животные, а затем и хищники. Исследователи из Центра изучения рисков вымирания при Кембриджском университете отмечают, что в данный период не стало порядка 75% видов динозавров, включая «нелетучих».
Другие специалисты считают причиной гибели гигантских доисторических ящеров не космические процессы, а преобразования в глобальной системе, поддерживавшей жизнь на Земле. Ученые допускают повторение подобного сценария в нынешний период, так как считают опасными технологии с ИИ, а также ядерное оружие. Применение всего этого может нарушить экосистему и активировать «спираль смерти».
Специалисты уже сегодня замечают первые климатические изменения на планете.
Порядка 66 млн лет территорию Центральной Америки атаковал метеорит диаметром около 10 км. После падения астероида, утверждают эксперты, верхние шары атмосферы загрязнили пыль и пепел, мешая проникновению на Землю лучей Солнца. Это привело к остыванию планеты и разрушению озонового слоя, защищавшего все живое от космической радиации. В течение десятилетий постепенно исчезали растения и планктон, от голода гибли травоядные животные, а затем и хищники. Исследователи из Центра изучения рисков вымирания при Кембриджском университете отмечают, что в данный период не стало порядка 75% видов динозавров, включая «нелетучих».
Другие специалисты считают причиной гибели гигантских доисторических ящеров не космические процессы, а преобразования в глобальной системе, поддерживавшей жизнь на Земле. Ученые допускают повторение подобного сценария в нынешний период, так как считают опасными технологии с ИИ, а также ядерное оружие. Применение всего этого может нарушить экосистему и активировать «спираль смерти».
Специалисты уже сегодня замечают первые климатические изменения на планете.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:21