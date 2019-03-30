Ольга Бузова интригует фанатов загадочными посланиями неизвестному мужчине
Популярная ныне певицы Ольга Бузова интригует фанатов в Сети загадочными посланиями неизвестному мужчине. Кроме странного поста ведущая «Дома-2» опубликовала довольно пикантный снимок в полупрозрачном боди.
Ольга Бузова снова вызвала массу вопросов у своих поклонников, заинтриговав их загадочным посланием неизвестному мужчине. В своём Instagram она разместила довольно пикантное фото в полупрозрачном боди, которое подписала словами из песни о сильной привязанности к возлюбленному.
Многие расценили такие намёки Бузовой как подтверждение того, что у неё действительно есть мужчина, в которого она безумно влюблена. Сама же певица не спешит делать на этот счёт никаких официальных заявлений ,но желания поскорее отыскать женское счастье не скрывает.
Ольга Бузова снова вызвала массу вопросов у своих поклонников, заинтриговав их загадочным посланием неизвестному мужчине. В своём Instagram она разместила довольно пикантное фото в полупрозрачном боди, которое подписала словами из песни о сильной привязанности к возлюбленному.
Многие расценили такие намёки Бузовой как подтверждение того, что у неё действительно есть мужчина, в которого она безумно влюблена. Сама же певица не спешит делать на этот счёт никаких официальных заявлений ,но желания поскорее отыскать женское счастье не скрывает.