АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Ольга Бузова интригует фанатов загадочными посланиями неизвестному мужчине

Популярная ныне певицы Ольга Бузова интригует фанатов в Сети загадочными посланиями неизвестному мужчине. Кроме странного поста ведущая «Дома-2» опубликовала довольно пикантный снимок в полупрозрачном боди.
Ольга Бузова интригует фанатов загадочными посланиями неизвестному мужчине

Ольга Бузова снова вызвала массу вопросов у своих поклонников, заинтриговав их загадочным посланием неизвестному мужчине. В своём Instagram она разместила довольно пикантное фото в полупрозрачном боди, которое подписала словами из песни о сильной привязанности к возлюбленному.
Ольга Бузова интригует фанатов загадочными посланиями неизвестному мужчине

Многие расценили такие намёки Бузовой как подтверждение того, что у неё действительно есть мужчина, в которого она безумно влюблена. Сама же певица не спешит делать на этот счёт никаких официальных заявлений ,но желания поскорее отыскать женское счастье не скрывает.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lotus в апреле презентует электрический
Ксения Собчак показала забавную гримасу
Ольга Орлова получила в подарок от
Президент РАН объяснил необходимость
Hyundai Santa Fe и Subaru Forester
Российские педагоги разделись в
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных
Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии
Модель журнала Playboy Келси Тернер
Ученые обнаружили на Мадагаскаре пять
Ольга Бузова интригует фанатов
Названы участницы «Дома-2», переставшие
Кейт Миддлтон возмутила публикация в
Aurus представил снимок нового минивэна
«Вторая свадьба»: Дима Билан разыграл
Самолёт-беспилотник США провёл разведку
В Калифорнии ученые нашли ранее
PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова
«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли
Lexus в Шанхае представит новую
Военный эксперт рассказал о ядерном
В России цена на iPhone Х опустилась
«Не умеешь любить»: Рита Дакота
Алена Апина без штанов
Телескоп “Хаббл” зафиксировал процесс
Анна Седокова не стыдится наличия у
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была
iPhone XS оказался прочнее смартфона
Honda предложит новый хэтчбек Jazz
Эксперты назвали причины закипания
Просмотреть все новости