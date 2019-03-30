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Продюсера группы «Кино» разочаровал главный герой фильма Серебренникова "Лето"

Джоанна Стингрей, известная как певица из США и продюсер группы «Кино», оценила фильм российского режиссера Кирилла Серебрянникова «Лето». По ее словам, актер, игравший роль советского рок-музыканта Виктора Цоя, разочаровал ее, так как не смог передать энергию исполнителя.
Продюсера группы «Кино» разочаровал главный герой фильма Серебренникова "Лето"

По мнению западного продюсера Джоанны Стингрей, актер, сыгравший роль Виктора Цоя, не схож с ним и не передал энергию музыканта. Не считая этих недостатков, она отметила, что режиссура фильма «Лето» очень умная.

Кинолента вызвала неоднозначное мнение среди жителей России, но западная певица заявила, что для нее «Лето» является хорошим независимым фильмом.

Ранее было известно, что Кирилла Серебрянникова обвиняют в хищении бюджетных средств. На данный момент он находится под домашним арестом.

Действия кино Серебрянникова происходят в 1981 году в Ленинграде. Сюжет построен на фактах из жизни Цоя, о которых мало известно. Также уделено внимание основанию ленинградской рок-группы. Главные роли сыграли актер из Кореи Тео Ю, Майк Науменко и Наталья Науменко.

В прокат России фильм «Лето» вышел 7 июня прошлого года.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:30

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