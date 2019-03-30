Российские педагоги разделись в поддержку уволенной учительницы из Барнаула

В социальных сетях стали появляться тысячи обнажённых фотографий российских педагогов в поддержку акции #УчителяТожеЛюди. Заступились они за вынужденную уволиться из школы Татьяну Кувшинникову. Опубликовав фото в спортивном купальнике "ВКонтакте", она столкнулась с травлей со стороны родителей и руководства учебного заведения.Также поступила информация об аналогичном увольнении преподавателя в Омске и педиатра из Кинешмы. Журналисты, включая Ксению Собчак, которая также поделилась фото в купальнике, посчитали, что у педагогов отнимают право на личную жизнь и увлечения.По мнению профсоюзов Алтайского края, Кувшинникова лишь продемонстрировала ученикам пример здорового образа жизни. Последняя занимается зимним плаванием и поддержала Универсиаду в Красноярске своим заплывом.Ольга Васильева, будучи министром просвещения РФ, назвала проблему границ личной жизни тонкой и требующей деликатного подхода. В Министерстве образования по Алтайскому краю обещали научить учителей правильно вести аккаунты в соцсетях.