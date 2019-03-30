АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Российские педагоги разделись в поддержку уволенной учительницы из Барнаула

Российские педагоги разделись на снимках в соцсетях в поддержку уволенной учительницы из Барнаула. К флешмобу присоединилась Ксения Собчак.
Российские педагоги разделись в поддержку уволенной учительницы из Барнаула

В социальных сетях стали появляться тысячи обнажённых фотографий российских педагогов в поддержку акции #УчителяТожеЛюди. Заступились они за вынужденную уволиться из школы Татьяну Кувшинникову. Опубликовав фото в спортивном купальнике "ВКонтакте", она столкнулась с травлей со стороны родителей и руководства учебного заведения.

Также поступила информация об аналогичном увольнении преподавателя в Омске и педиатра из Кинешмы. Журналисты, включая Ксению Собчак, которая также поделилась фото в купальнике, посчитали, что у педагогов отнимают право на личную жизнь и увлечения.

По мнению профсоюзов Алтайского края, Кувшинникова лишь продемонстрировала ученикам пример здорового образа жизни. Последняя занимается зимним плаванием и поддержала Универсиаду в Красноярске своим заплывом.

Ольга Васильева, будучи министром просвещения РФ, назвала проблему границ личной жизни тонкой и требующей деликатного подхода. В Министерстве образования по Алтайскому краю обещали научить учителей правильно вести аккаунты в соцсетях.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lotus в апреле презентует электрический
Ксения Собчак показала забавную гримасу
Ольга Орлова получила в подарок от
Президент РАН объяснил необходимость
Hyundai Santa Fe и Subaru Forester
Российские педагоги разделись в
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных
Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии
Модель журнала Playboy Келси Тернер
Ученые обнаружили на Мадагаскаре пять
Ольга Бузова интригует фанатов
Названы участницы «Дома-2», переставшие
Кейт Миддлтон возмутила публикация в
Aurus представил снимок нового минивэна
«Вторая свадьба»: Дима Билан разыграл
Самолёт-беспилотник США провёл разведку
В Калифорнии ученые нашли ранее
PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова
«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли
Lexus в Шанхае представит новую
Военный эксперт рассказал о ядерном
В России цена на iPhone Х опустилась
«Не умеешь любить»: Рита Дакота
Алена Апина без штанов
Телескоп “Хаббл” зафиксировал процесс
Анна Седокова не стыдится наличия у
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была
iPhone XS оказался прочнее смартфона
Honda предложит новый хэтчбек Jazz
Эксперты назвали причины закипания
Просмотреть все новости