Lotus в апреле презентует электрический гиперкар Omega





Транспортное средство оснащается несколькими силовыми агрегатами, генерирующими в общем 2 000 лошадей. Аккумуляторная батарея будет иметь высокую плотность хранения заряда. В случае полного заряда новая версия гиперкара Omega способна преодолеть расстояние в 400 километров. Данные о цене на новинку на сегодняшний день держатся в секрете.В скором времени специалисты компании Lotus начнут выпускать новый кроссовер. Данное транспортное средство составит конкуренцию для версий Maserati Levante, а также Porsche Macan.