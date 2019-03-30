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Lotus в апреле презентует электрический гиперкар Omega

Компания Lotus планирует в апреле презентовать новую версию электрического гиперкара Omega. В разработке новинки участвовали специалисты Williams Advanced Engineering.
Lotus в апреле презентует электрический гиперкар Omega

Транспортное средство оснащается несколькими силовыми агрегатами, генерирующими в общем 2 000 лошадей. Аккумуляторная батарея будет иметь высокую плотность хранения заряда. В случае полного заряда новая версия гиперкара Omega способна преодолеть расстояние в 400 километров. Данные о цене на новинку на сегодняшний день держатся в секрете.

В скором времени специалисты компании Lotus начнут выпускать новый кроссовер. Данное транспортное средство составит конкуренцию для версий Maserati Levante, а также Porsche Macan.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:14

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