Lotus в апреле презентует электрический гиперкар Omega
Компания Lotus планирует в апреле презентовать новую версию электрического гиперкара Omega. В разработке новинки участвовали специалисты Williams Advanced Engineering.
Транспортное средство оснащается несколькими силовыми агрегатами, генерирующими в общем 2 000 лошадей. Аккумуляторная батарея будет иметь высокую плотность хранения заряда. В случае полного заряда новая версия гиперкара Omega способна преодолеть расстояние в 400 километров. Данные о цене на новинку на сегодняшний день держатся в секрете.
В скором времени специалисты компании Lotus начнут выпускать новый кроссовер. Данное транспортное средство составит конкуренцию для версий Maserati Levante, а также Porsche Macan.
Транспортное средство оснащается несколькими силовыми агрегатами, генерирующими в общем 2 000 лошадей. Аккумуляторная батарея будет иметь высокую плотность хранения заряда. В случае полного заряда новая версия гиперкара Omega способна преодолеть расстояние в 400 километров. Данные о цене на новинку на сегодняшний день держатся в секрете.
В скором времени специалисты компании Lotus начнут выпускать новый кроссовер. Данное транспортное средство составит конкуренцию для версий Maserati Levante, а также Porsche Macan.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:14