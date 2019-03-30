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Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко 25 роскошных букетов роз в честь ее 25-летия

Бывший супруг новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой – 32-летний полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подарил своей третьей жене цветочный магазин.
Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко 25 роскошных букетов роз в честь ее 25-летия

Стоит отметить, что 25-летняя модель из Сальска тут же похвасталась презентом от любимого мужа в личном микроблоге.

Вчера, 29 марта 2019 года «Вице-мисс Россия-2014» Анастасия Костенко отметила свой день рождения. Третьей жене Тарасова исполнилось 25 лет. Одним из первых модель поздравил футболист, который разместил у себя на страничке в Instagram сердцещипательное поздравление молодой супруге.

Дмитрий не только буквально осыпал Анастасию большим количеством комплиментов, но и в очередной раз признался ей в любви, а также пообещал модели сделать ее самой счастливой женщиной на свете.
Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко 25 роскошных букетов роз в честь ее 25-летия

Впрочем, на этом, как оказалось, поздравления не прекратились. Спустя несколько часов после публикации Тарасова на страничке Костенко появилась новая фотография, на которой она запечатлена в окружении 25 роскошных букетов роз. Выяснилось, что модели все эти цветы подарил любящий супруг.

Под снимком Анастасия оставила пост, в котором подчеркнула, что Дмитрий для нее является самым лучшим мужчиной.

Нужно сказать, что свежее фото молодой мамочки набрало за считанные часы почти 100 тысяч лайков, а преданные поклонники звездного семейства Костенко-Тарасова поспешили присоединиться к футболисту и вовсю продолжают поздравлять модель с ее 25-летием.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

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