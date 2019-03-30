Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии Костенко 25 роскошных букетов роз в честь ее 25-летия

Стоит отметить, что 25-летняя модель из Сальска тут же похвасталась презентом от любимого мужа в личном микроблоге.Вчера, 29 марта 2019 года «Вице-мисс Россия-2014» Анастасия Костенко отметила свой день рождения. Третьей жене Тарасова исполнилось 25 лет. Одним из первых модель поздравил футболист, который разместил у себя на страничке в Instagram сердцещипательное поздравление молодой супруге.Дмитрий не только буквально осыпал Анастасию большим количеством комплиментов, но и в очередной раз признался ей в любви, а также пообещал модели сделать ее самой счастливой женщиной на свете.Впрочем, на этом, как оказалось, поздравления не прекратились. Спустя несколько часов после публикации Тарасова на страничке Костенко появилась новая фотография, на которой она запечатлена в окружении 25 роскошных букетов роз. Выяснилось, что модели все эти цветы подарил любящий супруг.Под снимком Анастасия оставила пост, в котором подчеркнула, что Дмитрий для нее является самым лучшим мужчиной.Нужно сказать, что свежее фото молодой мамочки набрало за считанные часы почти 100 тысяч лайков, а преданные поклонники звездного семейства Костенко-Тарасова поспешили присоединиться к футболисту и вовсю продолжают поздравлять модель с ее 25-летием.