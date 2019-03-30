Названы участницы «Дома-2», переставшие со временем следить за своим весом





Участницы теелстройки «Дом-2» во время своего прихода в периметр обычно начинают усиленно заниматься собой. Кто-то приводит в порядок кожу лица, кто-то пересматривает свой гардероб, но чаще всего девушки обращают внимание именно на стройность тела. Несмотря на старания и приложенные усилия для того, чтобы держать себя в форме и выглядеть в кадре хорошо, многие участницы со временем перестают следить за своим весом.Так, например, в этом зрители уличили возлюбленную Романа Капаклы Марину Африкантову, которая за 4 года нахождения на «Доме-2» заметно похудела, но в последнее время не может скрывать от публики округлившееся лицо. Фигура при этом пока никак не выдаёт того, что она начала набирать вес.Худеть на телестройке начала и Майя Донцова. Девушка благодаря спорту и правильному питанию сбросила немалое количество лишних килограммов, но сейчас, когда её больше интересует именно свадьба с Алексеем Купиным и проблемы с рождением детей, участница явно перестала следить за своим весом.Не перестают зрители обсуждать и Сашу Черно, пришедшую на телестройку с весом около 120 килограмм. По инициативе ведущих и редакторов «Дома-2» девушка получила возможность заниматься с тренером, консультироваться с диетологом, а также взяла несколько уроков по правильному выбору гардероба. Несмотря на то, что возлюбленной Иосифа Оганесяна удалось распрощаться с 10 лишними килограммами, со временем она тоже перестала следить за весом, набрав всё сброшенное с лихвой.