Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны
Александр Сергеев, будучи президентом РАН, объяснил необходимость изучения Луны. Спутник хранит в себе историю Солнечной системы и подходит для регистрации космических сигналов.
Сергеев дал объяснение, почему для РАН крайне важно проводить на Луне научные миссии и получать новые данные. Спутник и в особенности его тёмная сторона характеризуются почти полной тишиной. Человеческая активность на Земле производит шумы в широком спектре электромагнитных диапазонов.
Из-за них уловить сигналы из космоса становится всё сложней. Проводить подобные исследования наиболее эффективно на Луне, чтобы затем подробно изучать полученную информацию.
Также глава академии назвал поверхность спутника подобием зеркала, в котором отразилась история Солнечной системы. Земля не может похвастаться столь первозданным видом.
На планете сохранились следы возрастом лишь 50 млн лет. Кроме того, Сергеев отметил большую важность поиска в приполярных областях Луны воды.
Сергеев дал объяснение, почему для РАН крайне важно проводить на Луне научные миссии и получать новые данные. Спутник и в особенности его тёмная сторона характеризуются почти полной тишиной. Человеческая активность на Земле производит шумы в широком спектре электромагнитных диапазонов.
Из-за них уловить сигналы из космоса становится всё сложней. Проводить подобные исследования наиболее эффективно на Луне, чтобы затем подробно изучать полученную информацию.
Также глава академии назвал поверхность спутника подобием зеркала, в котором отразилась история Солнечной системы. Земля не может похвастаться столь первозданным видом.
На планете сохранились следы возрастом лишь 50 млн лет. Кроме того, Сергеев отметил большую важность поиска в приполярных областях Луны воды.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:04