Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны





Сергеев дал объяснение, почему для РАН крайне важно проводить на Луне научные миссии и получать новые данные. Спутник и в особенности его тёмная сторона характеризуются почти полной тишиной. Человеческая активность на Земле производит шумы в широком спектре электромагнитных диапазонов.Из-за них уловить сигналы из космоса становится всё сложней. Проводить подобные исследования наиболее эффективно на Луне, чтобы затем подробно изучать полученную информацию.Также глава академии назвал поверхность спутника подобием зеркала, в котором отразилась история Солнечной системы. Земля не может похвастаться столь первозданным видом.На планете сохранились следы возрастом лишь 50 млн лет. Кроме того, Сергеев отметил большую важность поиска в приполярных областях Луны воды.