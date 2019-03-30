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Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны

Александр Сергеев, будучи президентом РАН, объяснил необходимость изучения Луны. Спутник хранит в себе историю Солнечной системы и подходит для регистрации космических сигналов.
Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны

Сергеев дал объяснение, почему для РАН крайне важно проводить на Луне научные миссии и получать новые данные. Спутник и в особенности его тёмная сторона характеризуются почти полной тишиной. Человеческая активность на Земле производит шумы в широком спектре электромагнитных диапазонов.

Из-за них уловить сигналы из космоса становится всё сложней. Проводить подобные исследования наиболее эффективно на Луне, чтобы затем подробно изучать полученную информацию.

Также глава академии назвал поверхность спутника подобием зеркала, в котором отразилась история Солнечной системы. Земля не может похвастаться столь первозданным видом.

На планете сохранились следы возрастом лишь 50 млн лет. Кроме того, Сергеев отметил большую важность поиска в приполярных областях Луны воды.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:04

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