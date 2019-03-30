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Ученые обнаружили на Мадагаскаре пять новых видов мини-лягушек не больше человеческого ногтя

Группа исследователей обнаружила на Мадагаскаре пять, неизвестных ранее, видов мини-лягушек. Новые представители фауны имеют размеры не более человеческого ногтя, сообщается в статье издания PLoS ONE об открытии ученых.
Ученые обнаружили на Мадагаскаре пять новых видов мини-лягушек не больше человеческого ногтя

Специалисты решили объединить три разновидности земноводных в новый род под названием Mini. Особи получили названия Mini mum, Mini ature и Mini scule. Они – из семейства микроквакш, полагают зоологи. Наиболее мелкие, Mini scule и Mini mum, имеют длину тела около 8-11 мм. Более крупный их сородич Mini ature – 15 мм. Другие два вида могут похвастаться также небольшими размерами – 11-12 мм.

По мнению Марка Шерца, первого автора работы, открытые представители земноводных являются не самыми миниатюрными лягушками на земном шаре. В Папуа-Новой Гвинее существует вид Paedophryne amauensis, длина тела взрослой особи которого достигает только 7,7 мм.

Исследователи предположили, что земноводные могли «миниатюризироваться» по-отдельности. Причины, приведшие к этому, очень интересуют науку и ученые намерены в дальнейшем более тщательно подойти к изучению данного вопроса.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:47

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