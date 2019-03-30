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PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова не получит посмертно звание заслуженной артистки РФ

Анна Исаева, являющаяся PR-директором Юлии Началовой, заявила в Instagram, что певица не получит звание заслуженной артистки РФ посмертно. Поклонники создали петицию, пытаясь собрать нужное количество подписей.
PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова не получит посмертно звание заслуженной артистки РФ

По словам автора петиции, российское население может сделать достойный поступок, если добьётся того, что Началова получит посмертно заслуженный статус. Соответствующий документ подписали свыше 4 тысяч человек. В итоге стало известно, что данные усилия были напрасны. По словам Исаевой, ей пояснили, что звание заслуженного артиста посмертно не присваивается, так как это не положено.

Стоит отметить, что Юлия Началова скончалась в медицинском учреждении 16 марта. Сердце певицы остановилось вследствие заражения крови. Знаменитость была похоронена на территории Троекуровского кладбища.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:39

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