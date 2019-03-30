Кейт Миддлтон возмутила публикация в прессе ее снимков топлесс

Скандал случился в 2012 году. Изначально папарацци растиражировали сделанные во Франции снимки, где супруга принца Уильяма запечатлена загорающей в полуобнаженном виде на балконе арендованного коттеджа в Провансе. Пикантные фото появились в СМИ во время тура королевской четы по Малайзии. Это стало настоящим ударом для Кейт Мидллтон, рассказала писательница Марсия Муди. Герцогиня Кембриджская, несмотря на ярость и чувство незащищенности, старалась на людях держаться спокойно и сдержанно.После публикации фото топлесс Мидллтон вместе с супругом выступили с заявлением. В нем речь шла о крайнем огорчении Королевских Высочеств из-за вторжения в их частную жизнь фотографов. Данный инцидент венценосные супруги сравнили со случаем, произошедшим с принцессой Дианой. Герцог и герцогиня Кембриджские называют немыслимыми действия папарацци и публикацию подобных снимков в прессе.