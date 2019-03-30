В Калифорнии ученые нашли ранее неизвестные вид мамонта





Во время раскопок озера Даймонд возле Хемета археологи обнаружили челюсть американских мастодонтов. Палеонтологи выявили, что находка имеет меньшие размеры, чем у других представителей данного типа животных. Команда ученых во главе с профессором Олтоном Дули пришли к выводу, что тихоокеанский вид мамонта появился вследствие приспосабливания к изменениям климата.Ранее неизвестный тихоокеанский мастодонт размерами был как современный слон, а отличался только большими бивнями, наличием шерсти и меньшими ушами. Анализы позволили предположить, что вес этих животных составлял до 4 тонн, а рост - меньше 2,5 метров.Также особенностями тихоокеанского мастодонта являются узкие зубы, широкие бедра и отсутствие клыков. Самые древние предки мамонтов были всеядными.