Aurus представил снимок нового минивэна версии Arsenal





Транспортное средство обладает таким же модульным шасси, как и в случае седана, а также лимузина Senat. Из выложенного в Сети фото видна радиаторная решётка, а также форма фар, которая характерна для кузова Senat. Из этого можно сделать вывод, что минивэн Arsenal создавали на базе данной модели. На снимке просматриваются сдвижные двери для пассажирской части салона. Отечественным люксовым брендом уже были презентованы лимузин L700, а также седан Senat S600, которые оснащаются 4,4-литровыми моторами V8, функционирующими вместе с электрическим двигателем и 9-ступенчатым «автоматом». Гибридные силовые установки способны генерировать 600 лошадиных сил.Неизвестно пока, сколько будут стоить новые транспортные средства люкс-класса. Эксперты считают, что цена составит около 10-12 миллионов рублей.