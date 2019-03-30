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«Вторая свадьба»: Дима Билан разыграл фанатов и своего пиар-менеджера

Дима Билан удивил фанатов видеороликом в Instagram-микроблоге, где с торжественным видом сообщил, что отправляется на собственную свадьбу. Оказалось, известный артист разыграл фолловеров, а потом подшутил и над своей помощницей.
«Вторая свадьба»: Дима Билан разыграл фанатов и своего пиар-менеджера

Певец, сидя на заднем сидении автомобиля, признался, он долго не мог выбрать подходящий костюм. Выходя из машины, Билан отметил, что они с пиар-менеджером Мариной «устали скрывать свои отношения» и приехали в ЗАГС. Пара действительно вошла в здание под звуки вальса Мендельсона и подписала документы. Многие поклонники поверили новости о свадьбе, так как исполнитель сообщал это с серьезным видом. В действительности знаменитость прибыл на вручение ему звания «Заслуженного артиста».

Затем Билан разыграл и свою помощницу. Звезда рассказал, что ему постоянно кто-то звонит, заставляет нервничать. Пиар-менеджер взволнованно взглянула на артиста, а он признался, что его расстроила новость о несуществующей Снегурочке.

Поклонники восхитились чувством юмора знаменитости. Многие отметили, фраза о второй свадьбе, относящаяся к клипу на дуэтную работу Билана и певицы Polina «Пьяная любовь», станет предметом обсуждений в прессе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:06

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