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В России цена на iPhone Х опустилась ниже психологической отметки

Смартфон iPhone X, выпущенный американской корпорацией Apple, подешевел на российском рынке ниже психологической стоимости. Сейчас цена на устройство почти в 2 раза ниже.
В России цена на iPhone Х опустилась ниже психологической отметки

В 2017 году производитель персональных и планшетных компьютеров Apple выпустил смартфон iPhone X. Начальная стоимость гаджета составляла около 80 000 рублей. В этом году цена на него опустилась ниже психологической отметки. На данный момент устройство доступно к покупке от 45 000 рублей, это почти в 2 раза дешевле.

Несмотря на то, что iPhone X был представлен на мировом рынке еще два года назад, он до сих пор считается «топовым» гаджетом, так как его популярность не утихает. Это первый смартфон с ценой выше 1 000 долларов.

Специалисты связывают падение стоимости на iPhone X с выпуском новых моделей XS, XS Max и XR.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:57

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