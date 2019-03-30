В России цена на iPhone Х опустилась ниже психологической отметки





В 2017 году производитель персональных и планшетных компьютеров Apple выпустил смартфон iPhone X. Начальная стоимость гаджета составляла около 80 000 рублей. В этом году цена на него опустилась ниже психологической отметки. На данный момент устройство доступно к покупке от 45 000 рублей, это почти в 2 раза дешевле.Несмотря на то, что iPhone X был представлен на мировом рынке еще два года назад, он до сих пор считается «топовым» гаджетом, так как его популярность не утихает. Это первый смартфон с ценой выше 1 000 долларов.Специалисты связывают падение стоимости на iPhone X с выпуском новых моделей XS, XS Max и XR.