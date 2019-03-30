Lexus в Шанхае представит новую люксовую версию минивэна





В первый раз информация касательно выпуска минивэна поступила от представителей офиса Lexus, расположенного на территории Филиппин. Автобренд зарегистрировал в КНР также новые марки LM350, LM300h, которые не относятся к седанам либо кроссоверам. Новинка должна получить решетку радиатора, являющуюся традиционной для текущих транспортных средств марки Lexus. Также модель оснастят узкими фарами головного света.Новый минивэн комплектуется силовыми установками, как и в случае версии Toyota Alphard. Речь идёт о 3,5-литровом двигателе V6 на 301 лошадиную силу и 2,5-литровой атмосферной гибридной силовой установке общей производительностью на 197 "лошадей".