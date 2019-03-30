АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Военный эксперт рассказал о ядерном козыре России против США

Военный эксперт рассказал в студии Владимира Соловьёва о ядерном козыре России против США. Преимущество можно использовать в войне лишь один раз.
Военный эксперт рассказал о ядерном козыре России против США

Михаил Ходарёнок, будучи гостем программы Соловьёва, рассказал о том, что Москва на данном этапе может противопоставить Вашингтону. Эксперт отметил: закон любой войны - это разница в военно-экономических потенциалах сторон. Слова Дональда Трампа о том, что России пора "убраться" из Венесуэлы, должны заставить политиков задуматься.

Главная проблема лежит в слабой экономике. При этом Россия обладает единственным козырем для победы над противником. Им являются стратегические ядерные силы.

Учитывая последствия их применения, воспользоваться таким козырем удастся лишь однажды, и итоги подвести не получится, подытожил Ходарёнок. Эксперт посоветовал политикам не держать обиду на Трампа, а сделать на основе его замечаний правильные выводы, нарастив экономический потенциал.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калифорнии ученые нашли ранее
PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова
«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли
Lexus в Шанхае представит новую
Военный эксперт рассказал о ядерном
В России цена на iPhone Х опустилась
«Не умеешь любить»: Рита Дакота
Алена Апина без штанов
Телескоп “Хаббл” зафиксировал процесс
Анна Седокова не стыдится наличия у
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была
iPhone XS оказался прочнее смартфона
Honda предложит новый хэтчбек Jazz
Эксперты назвали причины закипания
Анну Калашникову пугает растущая
Ученые нашли тонкий код жизни, он
Анжелика Ревва освоила пять видов танцев
Учёные рассказали о потенциальной
Жена Бориса Грачевского рассказала, как
«Ты забыла надеть брюки»: Иван Ургант
Учёные анонсировали рейтинг поселений,
Медики рассказали о главных симптомах
Ученые рассказали об опасностях приема
Учёные: Прием холодного душа имеет свои
400 тысяч за корпоратив: Тина Канделаки
Анастасия Волочкова в честь
Психолог дал объяснение, связывает ли
Ученые: ВИЧ может поражать разные части
Ученые: Пристальный взгляд на кофе
Похудевшая Пелагея порадовала
Просмотреть все новости