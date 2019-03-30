Военный эксперт рассказал о ядерном козыре России против США
Военный эксперт рассказал в студии Владимира Соловьёва о ядерном козыре России против США. Преимущество можно использовать в войне лишь один раз.
Михаил Ходарёнок, будучи гостем программы Соловьёва, рассказал о том, что Москва на данном этапе может противопоставить Вашингтону. Эксперт отметил: закон любой войны - это разница в военно-экономических потенциалах сторон. Слова Дональда Трампа о том, что России пора "убраться" из Венесуэлы, должны заставить политиков задуматься.
Главная проблема лежит в слабой экономике. При этом Россия обладает единственным козырем для победы над противником. Им являются стратегические ядерные силы.
Учитывая последствия их применения, воспользоваться таким козырем удастся лишь однажды, и итоги подвести не получится, подытожил Ходарёнок. Эксперт посоветовал политикам не держать обиду на Трампа, а сделать на основе его замечаний правильные выводы, нарастив экономический потенциал.
Михаил Ходарёнок, будучи гостем программы Соловьёва, рассказал о том, что Москва на данном этапе может противопоставить Вашингтону. Эксперт отметил: закон любой войны - это разница в военно-экономических потенциалах сторон. Слова Дональда Трампа о том, что России пора "убраться" из Венесуэлы, должны заставить политиков задуматься.
Главная проблема лежит в слабой экономике. При этом Россия обладает единственным козырем для победы над противником. Им являются стратегические ядерные силы.
Учитывая последствия их применения, воспользоваться таким козырем удастся лишь однажды, и итоги подвести не получится, подытожил Ходарёнок. Эксперт посоветовал политикам не держать обиду на Трампа, а сделать на основе его замечаний правильные выводы, нарастив экономический потенциал.
Политика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:05