Военный эксперт рассказал о ядерном козыре России против США





Михаил Ходарёнок, будучи гостем программы Соловьёва, рассказал о том, что Москва на данном этапе может противопоставить Вашингтону. Эксперт отметил: закон любой войны - это разница в военно-экономических потенциалах сторон. Слова Дональда Трампа о том, что России пора "убраться" из Венесуэлы, должны заставить политиков задуматься.Главная проблема лежит в слабой экономике. При этом Россия обладает единственным козырем для победы над противником. Им являются стратегические ядерные силы.Учитывая последствия их применения, воспользоваться таким козырем удастся лишь однажды, и итоги подвести не получится, подытожил Ходарёнок. Эксперт посоветовал политикам не держать обиду на Трампа, а сделать на основе его замечаний правильные выводы, нарастив экономический потенциал.