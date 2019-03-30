АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой Роберт вышел на сцену с родителями в Израиле

Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже начинают приобщать своего пятилетнего сына к выступлениям. Так, на днях Роберт вышел на сцену со знаменитыми родителями в Израиле.
«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой Роберт вышел на сцену с родителями в Израиле

Недавно в Хайфе успешно прошел концерт Павла Воли, о чем на своей странице в Instagram рассказала Ляйсан Утяшева. Спортсменка опубликовала снимок, где она с супругом и наследником Робертом запечатлены на сцене. Мальчик находится между родителями и читает текст, обратившись к пустому залу. В комментарии Утяшева отметила, что сын уже готовит собственный Stand Up, дословно сообщив, что «сцена ему «нормально»».

Супружеская пара всегда вызывала восторг у поклонников и в этот раз не осталась без положительных отзывов: «Ваша семья - пример! Любите друг друга вечно», «Какая красивая пара», «Молодцы! Ваша семья всегда вдохновляет».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калифорнии ученые нашли ранее
PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова
«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли
Lexus в Шанхае представит новую
Военный эксперт рассказал о ядерном
В России цена на iPhone Х опустилась
«Не умеешь любить»: Рита Дакота
Алена Апина без штанов
Телескоп “Хаббл” зафиксировал процесс
Анна Седокова не стыдится наличия у
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была
iPhone XS оказался прочнее смартфона
Honda предложит новый хэтчбек Jazz
Эксперты назвали причины закипания
Анну Калашникову пугает растущая
Ученые нашли тонкий код жизни, он
Анжелика Ревва освоила пять видов танцев
Учёные рассказали о потенциальной
Жена Бориса Грачевского рассказала, как
«Ты забыла надеть брюки»: Иван Ургант
Учёные анонсировали рейтинг поселений,
Медики рассказали о главных симптомах
Ученые рассказали об опасностях приема
Учёные: Прием холодного душа имеет свои
400 тысяч за корпоратив: Тина Канделаки
Анастасия Волочкова в честь
Психолог дал объяснение, связывает ли
Ученые: ВИЧ может поражать разные части
Ученые: Пристальный взгляд на кофе
Похудевшая Пелагея порадовала
Просмотреть все новости