«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой Роберт вышел на сцену с родителями в Израиле

Недавно в Хайфе успешно прошел концерт Павла Воли, о чем на своей странице в Instagram рассказала Ляйсан Утяшева. Спортсменка опубликовала снимок, где она с супругом и наследником Робертом запечатлены на сцене. Мальчик находится между родителями и читает текст, обратившись к пустому залу. В комментарии Утяшева отметила, что сын уже готовит собственный Stand Up, дословно сообщив, что «сцена ему «нормально»».Супружеская пара всегда вызывала восторг у поклонников и в этот раз не осталась без положительных отзывов: «Ваша семья - пример! Любите друг друга вечно», «Какая красивая пара», «Молодцы! Ваша семья всегда вдохновляет».